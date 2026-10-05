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Eleições 2026

Mapa: veja o senador mais votado por cidade do ES

Renato Casagrande (PSB) ganhou em 39 cidades do Estado, enquanto Evair de Melo (Republicanos) venceu em 38

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 23:41

Tiago Taam

Tiago Taam

Publicado em 

04 out 2026 às 23:41
Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos para o Senado Federal
Resultado nas urna deu vitória a Renato Casagrande e Evair de Melo para o Senado Federal Arte: A Gazeta

Os dois representantes capixabas para o Senado Federal estão definidos: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos). O ex-governador Casagrande foi eleito neste domingo (4) com 24,70% dos votos, sendo o mais votado em seis dos sete municípios da Região Metropolitana de Vitória. Logo atrás, em segundo lugar, Evair de Melo teve 24,39% dos votos, sendo, na região, líder apenas em Guarapari.


Em todos os 78 municípios, Renato Casagrande totalizou 995.361 votos e fechou a contagem com vantagem em 39 cidades. A diferença foi mínima em relação a Evair de Melo, que terminou com 982.978 votos e recebeu o maior número de votos em 38 municípios. Além disso, a cidade Divino de São Lourenço registrou um empate, com 1.932 votos para cada candidato. 


O ex-governador Casagrande teve o melhor desempenho em Ponto Belo, com 38,84% dos votos válidos, além de liderar em quase toda a Grande Vitória: Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.  O melhor aproveitamento de Evair foi em Castelo, com 41,10% dos votos válidos.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam e Guilherme Marques, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Mikaella Campos.

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