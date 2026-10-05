Mapa: veja o senador mais votado por cidade do ES

Os dois representantes capixabas para o Senado Federal estão definidos: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos). O ex-governador Casagrande foi eleito neste domingo (4) com 24,70% dos votos, sendo o mais votado em seis dos sete municípios da Região Metropolitana de Vitória. Logo atrás, em segundo lugar, Evair de Melo teve 24,39% dos votos, sendo, na região, líder apenas em Guarapari.





Em todos os 78 municípios, Renato Casagrande totalizou 995.361 votos e fechou a contagem com vantagem em 39 cidades. A diferença foi mínima em relação a Evair de Melo, que terminou com 982.978 votos e recebeu o maior número de votos em 38 municípios. Além disso, a cidade Divino de São Lourenço registrou um empate, com 1.932 votos para cada candidato.





O ex-governador Casagrande teve o melhor desempenho em Ponto Belo, com 38,84% dos votos válidos, além de liderar em quase toda a Grande Vitória: Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. O melhor aproveitamento de Evair foi em Castelo, com 41,10% dos votos válidos.



