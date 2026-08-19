Suspeito de matar companheira a tiros em Linhares é preso

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Um homem de 52 anos, que estava foragido há 24 anos por um assassinato em Iúna, foi preso pela Polícia Federal na terça-feira (18), em Ajuda de Cima, no município de Macaé, no Rio de Janeiro. Carlos Roberto é apontado pela investigação como autor da morte de Aladim José Gomes, esfaqueado em 31 de janeiro de 2002.
Segundo as investigações, vítima e suspeito trabalhavam descarregando caminhões em um estabelecimento comercial de Iúna e tinham desavenças relacionadas ao serviço. De acordo com a polícia, os dois disputavam trabalhos oferecendo preços mais baixos, o que teria provocado conflitos entre eles.
A Polícia Civil informou que Carlos Roberto estava foragido desde o crime e que o processo estava suspenso desde 2005, porque ele não havia sido localizado.
Após levantamentos de inteligência, policiais federais localizaram o suspeito e cumpriram o mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele foi encaminhado ao sistema prisional em Campos dos Goytacazes, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito
Santo, informou nesta quarta-feira (19) que o
município está em estado de alerta devido ao aumento de casos confirmados de
varicela, popularmente conhecida como catapora. Foram 55 casos registrados da doença no período de 1º de julho ao
dia 15 de agosto.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, alunos de 13 unidades de educação básica tiveram casos confirmados. A Vigilância Epidemiológica acompanha a situação e orienta a população a manter a vacinação em dia, evitar contato com pessoas com suspeita ou confirmação da doença e procurar atendimento médico em caso de sintomas.
“A situação epidemiológica segue sendo acompanhada de forma contínua pela Vigilância Epidemiológica. O número de casos reforça a importância da participação de toda a comunidade: mantenha a vacinação em dia, evite o contato com pessoas com suspeita ou confirmação da doença e, diante de sintomas, procure atendimento e siga as orientações de isolamento”, informou a Prefeitura.
A varicela é uma infecção viral aguda e altamente contagiosa causada pelo vírus Varicela-zóster. Entre os principais sintomas estão febre, cansaço, falta de apetite e o surgimento de manchas vermelhas na pele que evoluem para bolhas e podem provocar coceira intensa. Posteriormente, as lesões secam e formam crostas.
A transmissão pode ocorrer pelo contato com secreções respiratórias, como as expelidas por tosse ou espirro, e pelo contato direto com o líquido presente nas bolhas.
Um caminhão que transportava sacos de cimento capotou na manhã
desta quarta-feira (19), na BR 482, nas proximidades de Celina, distrito de Alegre, na Região do Caparaó capixaba. Um homem e uma mulher ficaram feridos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas não ficaram presas às ferragens e foram encaminhadas para avaliação médica em um hospital de referência, em Guaçuí. Os militares realizaram a contenção dos líquidos derramados pelo veículo e a limpeza da pista para garantir a segurança dos demais veículos da rodovia.
Não houve interdição total de rodovia. Segundo a Polícia Militar, o trânsito segue em meia pista, e a orientação é que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo local.
A PM aguarda a chegada de um guincho particular para a retirada do caminhão. As causas do acidente não foram informadas.
Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (19). O acidente ocorreu no km 31 da rodovia, na altura do distrito de Braço do Rio.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), momentos antes do atropelamento, o homem havia se envolvido em outro acidente enquanto dirigia um Chevrolet Celta vermelho. De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, o carro bateu contra uma defensa metálica.
Após a colisão, o motorista saiu do veículo e foi atropelado por uma carreta, conforme informou a PRF. Segundo a corporação, uma equipe da concessionária que chegava ao local presenciou o atropelamento.
A Ecovias Capixaba e a PRF alegam que a carreta e o condutor não foram localizados.
Segundo a Polícia Civil, o corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.
Um trecho da BR 101 em Fundão será novamente interditado nos dois sentidos às 14h desta quinta-feira (20) para detonação de rochas. A previsão é de que o bloqueio dure uma hora e meia, com liberação da pista às 15h30.
Segundo a Ecovias Capixaba, o trecho fica próximo à praça de pedágio e a intervenção integra as obras de duplicação da rodovia federal. Caso seja necessário, o sistema de Pare e Siga poderá ser adotado após as 15h30, até a normalização do tráfego.
A concessionária informou ainda que a operação poderá ser cancelada e remarcada em caso de chuva ou outras condições meteorológicas adversas. A orientação aos motoristas é programar os deslocamentos com antecedência e respeitar a sinalização implantada no local.
Cerca de 36 toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas sobre a pista após uma carreta que transportava o produto tombar em Colatina, na ES 248, rodovia que liga o município a Linhares, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (18). O acidente aconteceu próximo à entrada de Marilândia e deixou o motorista ferido. Nesta quarta-feira (19), equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizam a limpeza do local.
De acordo com o Iema, uma equipe de fiscalização acompanha os trabalhos e delimita a área atingida. Segundo o órgão, o córrego localizado nas proximidades não foi atingido pelo ácido sulfúrico.
O motorista da carreta sofreu queimaduras, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. O homem havia iniciado a viagem em Minas Gerais.
A Polícia Militar informou que o trânsito flui em meia pista para os motoristas que passam pelo local.
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto e parcialmente enterrado em uma área de matagal no Córrego Tesouro, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava em estado de decomposição e foi localizado pelo cunhado da vítima.
O homem era natural da Bahia e estava em Vila Valério havia cerca de dois meses. Conforme relatado pelo cunhado à PM, ele não era visto desde sábado (15), quando foi encontrado pela última vez em um bar na mesma região onde o corpo foi localizado.
Durante as buscas pelo homem, o cunhado encontrou uma área de terra remexida no matagal. Ao cavar o local, localizou o corpo e acionou a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros e a perícia também foram chamados.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) para necropsia e, posteriormente, liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Defesa Civil de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, emitiu
um novo alerta sobre o risco iminente de deslizamentos e queda de rochas em um trecho das falésias na Praia dos Cações.
Segundo o coordenador do órgão, Jones Toledo, foi identificada uma
grande abertura no paredão, acompanhada por sinais de desprendimento de blocos
e solo.
A região sofre com a erosão desde agosto de 2025. De acordo com o coordenador, a instabilidade do terreno é agravada por fatores naturais, como chuva, erosão marinha, ventos fortes e infiltração de água. Para garantir a segurança de moradores e visitantes, a área foi interditada.
A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas não caminhem nem permaneçam próximas ao pé da falésia, evitem circular sobre o trecho que apresenta fissuras e trincas e mantenham distância segura do local. O órgão também recomenda que o isolamento sinalizado pelas autoridades seja respeitado.
Uma aposta feita via internet, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 50.460,11. O prêmio principal, sorteado na noite de terça (18), acumulou e vai a R$ 50 milhões.
Os números sorteados foram: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52.
A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h. A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.
Uma carreta que transportava ácido sulfúrico tombou na ES-248, que liga Colatina a Linhares, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (18). O acidente ocorreu no trecho próximo da entrada de Marilândia. De acordo com informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o ácido se espalhou na pista e o motorista sofreu queimaduras.
O Corpo de Bombeiros informou que o condutor foi socorrido e encaminhado ao hospital. Segundo a corporação, o veículo havia saído de Minas Gerais.
O trânsito no trecho seguiu sem alterações. Uma equipe especializada no atendimento a emergências com produtos perigosos da corporação e um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) atuaram na ocorrência.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também foi acionado para acompanhar a situação. Em nota, o órgão informou que a estimativa é de que cerca de 36 toneladas de ácido sulfúrico tenham vazado da carreta após o acidente, mas o produto não atingiu o córrego localizado na região.
Segundo o Iema, a carreta será retirada do local nesta quarta-feira (19) e, na sequência, será iniciada a limpeza da pista.