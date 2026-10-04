Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/10/2026

A carta “4 de Copas” mostra você mais introspectivo(a) e talvez menos disposto(a) a se envolver com tudo aquilo que aparece ao redor. No amor, cuidado para não deixar passar uma oportunidade por estar preso(a) a expectativas ou sentimentos do passado. Na carreira, poderá ser necessário olhar novamente para uma possibilidade que, de início, não chamou sua atenção. A saúde pedirá descanso emocional e momentos de recolhimento, sem transformar isolamento em afastamento excessivo. Entre amigos , aceite convites e conversas que possam trazer novas perspectivas, mesmo que você não esteja no clima inicialmente.