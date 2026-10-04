Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/10/2026

Áries Os nativos de Áries terão mais disposição para se divertir e se dedicar às atividades que despertam seu interesse (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Neste domingo, você terá mais disposição para se divertir e se dedicar às atividades que despertam seu interesse. Apesar disso, algumas situações poderão provocar reações intensas, especialmente se algo não acontecer como você esperava. Nesse cenário, será importante evitar disputas, cobranças excessivas e ações impulsivas, sobretudo nos relacionamentos. Ao longo do dia, tenha cautela ao tomar decisões. Touro Os nativos de Touro deverão estabelecer limites saudáveis e evitar respostas impulsivas em casa (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Neste domingo, questões familiares exigirão mais atenção. Inclusive, situações antigas poderão vir à tona para serem debatidas. No processo, você tenderá a se irritar com alguns comportamentos ou decisões dos entes queridos. Para não haver desgastes dentro do lar , será preciso estabelecer limites saudáveis e evitar respostas impulsivas. Busque, também, ouvir o outro com atenção e investir em soluções práticas. Gêmeos Neste domingo, os nativos de Gêmeos precisarão ter cuidado com a forma como se comunicam (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Ao longo deste domingo, você precisará ter cuidado com a maneira como se comunica, pois conversas, mensagens ou pequenas divergências tenderão a provocar reações intensas. Nesse cenário, a pressa para responder poderá fazer com que diga algo de maneira mais direta, gerando conflitos. Para evitar discussões desnecessárias, será essencial organizar seus pensamentos e ouvir o outro com calma antes de responder. Câncer O ideal será que os nativos de Câncer revisem o orçamento e avaliem com calma o que precisa ser resolvido no setor financeiro (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Neste domingo, haverá uma preocupação maior com as finanças. Por conta disso, você poderá reagir de maneira intensa a gastos inesperados ou a situações que ameacem sua estabilidade. Ao longo do dia, será importante evitar compras motivadas pela ansiedade ou decisões financeiras precipitadas. Busque, em vez disso, revisar suas prioridades, organizar o orçamento e avaliar com calma o que realmente precisa ser resolvido. Leão Será essencial que os nativos de Leão não se envolvam em discussões ou ajam de forma impulsiva (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Neste domingo, algumas situações tenderão a afetar sua disposição e a maneira como se posiciona diante das outras pessoas. Nesse cenário, diferenças de opinião poderão irritá-lo(a), levando você a responder antes de compreender completamente o que está acontecendo. Para amenizar as tensões do dia, procure não se envolver em discussões ou agir de forma impulsiva. O ideal será respeitar os próprios limites, organizar suas prioridades e escolher melhor as palavras. Virgem Será importante que os nativos de Virgem invistam na organização, mas sempre respeitando os próprios limites (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) A fim de lidar com questões inconscientes, você buscará se recolher neste domingo. No processo, contudo, algumas preocupações ou cobranças poderão se intensificar, fazendo com que situações pequenas pareçam mais difíceis de administrar. Logo, evite tomar decisões enquanto estiver emocionalmente instável. O mais indicado será organizar aquilo que consegue , mas sem desrespeitar o seu ritmo. Libra Os nativos de Libra deverão conversar de maneira objetiva e estabelecer limites claros (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Neste domingo, você se envolverá bastante com os amigos, com os projetos coletivos e com situações que dependem da colaboração de outras pessoas. No processo, entretanto, diferenças de expectativas poderão gerar tensão. Além disso, algumas atitudes de pessoas próximas tenderão a parecer controladoras, aumentando a possibilidade de discussões dentro do grupo. Diante desse cenário, será importante conversar de maneira objetiva e estabelecer limites claros. Escorpião Os nativos de Escorpião tenderão a se deparar com questões relacionadas aos estudos ou aos planos de longo prazo (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Neste domingo, questões relacionadas aos estudos ou aos planos de longo prazo tenderão a vir à tona, causando preocupações. Nesse cenário, alguns obstáculos poderão parecer maiores do que realmente são. Por isso, evite tomar decisões motivadas pela ansiedade ou abandonar seus objetivos diante de uma dificuldade inicial. Busque, em vez disso, ter flexibilidade para revisar suas estratégias e coletar informações confiáveis. Sagitário Os nativos de Sagitário precisarão lidar com questões que envolvem confiança, responsabilidades compartilhadas e limites (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Ao longo deste domingo, você precisará lidar com questões que envolvem confiança, responsabilidades compartilhadas e limites. No processo, algumas preocupações poderão vir à tona, levando-o(a) a tentar controlar situações que não dependem apenas de você. Logo, tome cuidado com as decisões precipitadas ou autoritárias. O ideal será esclarecer seus acordos, organizar as pendências e observar o que está causando insegurança. Capricórnio Os nativos de Capricórnio estarão mais sensíveis às atitudes das pessoas próximas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Neste domingo, você estará mais sensível às atitudes das pessoas próximas , podendo ser afetado(a) ao se deparar com o que considera falta de reciprocidade. Nesse contexto, pequenas divergências de opinião tenderão a irritá-lo(a) profundamente, dificultando as conversas. Logo, tenha cuidado com as cobranças excessivas ou decisões precipitadas. Procure ouvir o outro com atenção, expressar suas necessidades com clareza e estabelecer os limites necessários. Aquário Os nativos de Aquário deverão organizar as atividades profissionais por ordem de prioridade e fazer pausas quando necessário (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Neste domingo, poderá haver uma exigência maior na rotina. Inclusive, responsabilidades e demandas práticas tenderão a consumir mais energia do que o esperado, aumentando a sua irritação diante de atrasos, mudanças de planos ou da necessidade de refazer algo que parecia resolvido. Nesse contexto, o mais indicado será organizar as atividades por ordem de prioridade, fazer pausas quando necessário e respeitar os próprios limites. Peixes O equilíbrio entre lazer e responsabilidade será essencial no domingo dos nativos de Peixes (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock) Ao longo deste domingo, você poderá sentir dificuldade para conciliar o que deseja fazer com o que precisa ser realizado. Nesse contexto, mudanças inesperadas ou cobranças envolvendo os compromissos pessoais tenderão a irritá-lo(a) profundamente, podendo gerar reações impulsivas. Para enfrentar os desafios do dia, procure organizar seu tempo e respeitar os próprios limites. O equilíbrio entre lazer e responsabilidade se mostrará essencial.