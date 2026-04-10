Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Uma viatura da Polícia Militar (PM) pegou fogo e teve parte da lataria destruída na noite de quinta-feira (9), no bairro BNH, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado em uma rua atrás do batalhão quando as chamas começaram. Até o momento, não foi possível identificar a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido.

Em vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta, a viatura aparece parada atrás de um caminhão, que também teve a parte traseira atingida pelo fogo. Um dia após o ocorrido, o carro foi novamente filmado, desta vez com os vidros quebrados, parte do painel derretido devido ao calor e a lataria carbonizada.