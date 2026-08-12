Dois ônibus são destruídos por incêndio em Sooretama; vídeo e fotos

Dois ônibus pegaram fogo na noite de terça-feira (11), quando estavam estacionados em um terreno no Córrego do Juncado, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O incêndio assustou moradores da região, que ouviram barulhos de explosões e registraram as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Ninguém ficou ferido.
Segundo a apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, os dois veículos eram terceirizados e prestavam serviços para empresas diferentes. Um deles era utilizado no transporte de alunos da rede municipal, enquanto o outro levava trabalhadores de uma empresa agrícola.
De acordo com a subsecretária de Educação, o ônibus escolar aguardava a saída de cerca de 20 alunos que estudam no período noturno. Todos conseguiram outro meio de transporte e não foram afetados pelo incêndio. A empresa responsável pelo transporte escolar informou que vai registrar o caso.
A empresa agrícola informou que prefere não se pronunciar. As causas do incêndio ainda serão apuradas.