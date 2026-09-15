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Binário Sul

Vídeo: avança obra que amplia para 8 faixas trecho da Rodovia do Sol em Vila Velha

Trecho entre a Brasil Center e o Taj passará a ter quatro faixas em cada sentido; terraplenagem e remanejamento da rede elétrica estão em andamento

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 12:16

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 set 2026 às 12:16

As obras do Binário Sul, em Vila Velha, avançam com a preparação de uma área às margens da da Rodovia do Sol que receberá a ampliação da pista no sentido Sul, em direção a Guarapari. O trecho entre a Rua Dylio Penedo (na altura da Brasil Center) e a região próxima ao Taj passará a contar com quatro faixas em cada sentido, totalizando oito faixas de circulação.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a intervenção faz parte do projeto do Binário Sul e tem como objetivo ampliar a capacidade viária para melhorar a circulação de veículos na região. O avanço dos trabalhos ocorre após a conclusão da sinalização viária no trecho entre a Brasil Center e o Hospital Vitória Apart Vila Velha.


Desde o início do funcionamento do binário, em meados de março deste ano, a Rodovia do Sol passou a operar em sentido único a partir da Brasil Center, no trecho em direção ao Centro de Vila Velha e à Terceira Ponte. Já a Avenida Saturnino Rangel Mauro passou a concentrar o fluxo no sentido contrário, em direção a Guarapari.


Com a conclusão das intervenções, a Rodovia do Sol terá quatro faixas de circulação em cada sentido no trecho contemplado pelo projeto.


Segundo a prefeitura, a terraplenagem observada atualmente no local faz parte da preparação da área para a nova configuração da via. “A intervenção envolve adequações geométricas, preparação da área de expansão da pista e demais serviços necessários à implantação das novas faixas”, informou a administração municipal, em nota.

Binário Rodovia do Sol, em Vila Velha
Binário Rodovia do Sol, em Vila Velha Drone / Rodrigo Gomes

Também está sendo realizado pela EDP o remanejamento da rede elétrica em alguns pontos do trecho. De acordo com a prefeitura, o serviço é necessário para liberar as áreas que serão utilizadas na ampliação da pista.

Obra começou em 2025

As obras do Binário Sul começaram em novembro de 2025Antes da implantação das mudanças, a Rodovia do Sol tinha quatro faixas de circulação em toda a sua extensão, sendo duas em cada sentido.


A previsão inicial era de que as obras fossem concluídas até o fim deste ano. A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura de Vila Velha se o prazo está mantido, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

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