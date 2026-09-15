Vídeo: avança obra que amplia para 8 faixas trecho da Rodovia do Sol em Vila Velha

As obras do Binário Sul, em Vila Velha, avançam com a preparação de uma área às margens da da Rodovia do Sol que receberá a ampliação da pista no sentido Sul, em direção a Guarapari. O trecho entre a Rua Dylio Penedo (na altura da Brasil Center) e a região próxima ao Taj passará a contar com quatro faixas em cada sentido, totalizando oito faixas de circulação.





Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a intervenção faz parte do projeto do Binário Sul e tem como objetivo ampliar a capacidade viária para melhorar a circulação de veículos na região. O avanço dos trabalhos ocorre após a conclusão da sinalização viária no trecho entre a Brasil Center e o Hospital Vitória Apart Vila Velha.





Desde o início do funcionamento do binário, em meados de março deste ano, a Rodovia do Sol passou a operar em sentido único a partir da Brasil Center, no trecho em direção ao Centro de Vila Velha e à Terceira Ponte. Já a Avenida Saturnino Rangel Mauro passou a concentrar o fluxo no sentido contrário, em direção a Guarapari.





Com a conclusão das intervenções, a Rodovia do Sol terá quatro faixas de circulação em cada sentido no trecho contemplado pelo projeto.





Segundo a prefeitura, a terraplenagem observada atualmente no local faz parte da preparação da área para a nova configuração da via. “A intervenção envolve adequações geométricas, preparação da área de expansão da pista e demais serviços necessários à implantação das novas faixas”, informou a administração municipal, em nota.