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Capacitação

Inscrições abertas para 22 mil vagas em cursos de qualificação on-line de graça

Oportunidades são destinadas a candidatos com idade mínima de 16 anos completos até a data de início das aulas, acesso à internet e noções básicas de informática e navegação na rede

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 11:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 set 2026 às 11:48
Oportunidade para se qualificar sem sair de casa
Oportunidade para se qualificar sem sair de casa Magnific

PEstão abertas as inscrições para 22 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação on-line oferecidas pelo programa Qualificar ES. Ao todo, são 22 opções de capacitação, com carga horária de 120 horas cada.


As oportunidades são destinadas a candidatos com idade mínima de 16 anos completos até a data de início das aulas, acesso à internet e noções básicas de informática e navegação na rede.


As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 24 de setembro no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti)

Cada candidato poderá realizar até duas inscrições (utilizando o mesmo CPF e e-mail) em cursos distintos. A lista de selecionados e suplentes será divulgada no dia 29 de setembro no site do Qualificar ES.  


As aulas ocorrem no período de 6 de outubro a 4 de dezembro. O aluno só terá direito ao certificado de conclusão se obtiver o aproveitamento mínimo de 60% nas atividades do curso. 

Confira os cursos

  • Administração e Gestão Básica de Pequenas Empresas

  • Alfabetização e Letramento

  • Assistente de Contabilidade

  • Assistente de Logística

  • Assistente de Produção Cultural

  • Assistente de Tecnologia da Informação

  • Atendimento Educacional Especializado

  • Auxiliar de Creche

  • Canva Para Seu Negócio

  • Conferente de Carga e Descarga

  • Cuidador Infantil

  • Educação Especial e Inclusiva

  • Formação de Tutores Ead

  • Hamburgueria Gourmet

  • 15 Informática Avançada

  • Informática Básica

  • Inglês Básico

  • Maquiagem 

  • Recepcionista

  • Segurança do Trabalho

  • Tecnologias Educacionais

  • Word e Excel

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