Inscrições abertas para 22 mil vagas em cursos de qualificação on-line de graça

PEstão abertas as inscrições para 22 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação on-line oferecidas pelo programa Qualificar ES. Ao todo, são 22 opções de capacitação, com carga horária de 120 horas cada.
As oportunidades são destinadas a candidatos com idade mínima de 16 anos completos até a data de início das aulas, acesso à internet e noções básicas de informática e navegação na rede.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 24 de setembro no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Cada candidato poderá realizar até duas inscrições (utilizando o mesmo CPF e e-mail) em cursos distintos. A lista de selecionados e suplentes será divulgada no dia 29 de setembro no site do Qualificar ES.
As aulas ocorrem no período de 6 de outubro a 4 de dezembro. O aluno só terá direito ao certificado de conclusão se obtiver o aproveitamento mínimo de 60% nas atividades do curso.
Administração e Gestão Básica de Pequenas Empresas
Alfabetização e Letramento
Assistente de Contabilidade
Assistente de Logística
Assistente de Produção Cultural
Assistente de Tecnologia da Informação
Atendimento Educacional Especializado
Auxiliar de Creche
Canva Para Seu Negócio
Conferente de Carga e Descarga
Cuidador Infantil
Educação Especial e Inclusiva
Formação de Tutores Ead
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