Inscrições abertas para 22 mil vagas em cursos de qualificação on-line de graça

PEstão abertas as inscrições para 22 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação on-line oferecidas pelo programa Qualificar ES. Ao todo, são 22 opções de capacitação, com carga horária de 120 horas cada.

As oportunidades são destinadas a candidatos com idade mínima de 16 anos completos até a data de início das aulas, acesso à internet e noções básicas de informática e navegação na rede.





As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 24 de setembro no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).