Por que Kassio Nunes Marques se declarou impedido de analisar futuro de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques afirmou que não se sentia "confortável" para participar do julgamento, nesta terça-feira, 15/09, que decidirá se o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, deverá ou não ser alvo de uma investigação por sua relação com Daniel Vorcaro, do Banco Master.