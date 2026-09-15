Obra em trecho da BR 262 em Venda Nova termina até dezembro, diz DNIT

O trecho do km 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, está com o tráfego liberado nos dois sentidos, mas as obras de recuperação da rodovia ainda estão no início. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trabalhos apresentam cerca de 15% de avanço e têm previsão de conclusão em dezembro deste ano.





Após quase seis meses em sistema de pare e siga, o tráfego foi liberado nos dois sentidos na última quarta-feira (9). A restrição começou em 19 de março, quando uma cratera se abriu na rodovia. De acordo com o DNIT, a nova camada de asfalto ainda não foi aplicada. Antes disso, serão executados serviços diretamente no pavimento e intervenções no sistema de drenagem.





A recuperação contempla quatro pontos de erosão no trecho. Segundo o órgão, um deles já foi executado. Mesmo com o tráfego liberado, os motoristas podem encontrar o sistema de pare e siga de forma pontual ao longo do dia.





Conforme o DNIT, a interrupção temporária será necessária para a descarga de materiais, movimentação de máquinas e execução dos serviços. Durante a execução dos bueiros, o tráfego precisará voltar ao sistema de pare e siga por alguns dias.