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Bairro Praiamar

Mulher sem CNH que atropelou criança na Serra é presa por lesão e omissão de socorro

Segundo a PM, motorista deixou o local sem prestar socorro e ameaçou familiares da menina antes de fugir; criança sofreu lesão no pé

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 11:51

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 set 2026 às 11:51
Tamires Santana Cunha é presa após atropelar criança de 2 anos na Serra
Tamires Santana Cunha é presa após atropelar criança de 2 anos na Serra Archimedis Patrício

Tamires Santana Cunha, de 28 anos, que inicialmente havia sido detida na quarta-feira (16)  após atropelar uma menina de dois anos e deixar o local sem prestar socorrono bairro Praiamar, na Serra, foi autuada e  presa por lesão corporal culposa  na direção de veículo automotor com aumento de pena, por omissão de socorro no trânsito e por fuga do local do acidente..A motorista não tinha CNH e teria ameaçado familiares da criança antes de fugir.


Um vídeo (veja abaixo) registrou o momento do atropelamento. Nas imagens, a menina é atingida pelo carro e começa a chorar. Logo depois, o avô dela caminha em direção ao veículo.

Segundos depois, Tamires sai do automóvel e aponta para o homem. Segundo o relato do avô à Polícia Militar, a motorista teria dito que chamaria “os meninos”.


De acordo com o familiar, a expressão teria sido usada em referência a traficantes da região como forma de intimidação.

Durante o registro da ocorrência, os policiais conseguiram identificar o local onde Tamires trabalhava. Os militares foram até a empresa e localizaram a motorista.


Segundo a PM, a mulher confirmou que havia atropelado a criança. Ela afirmou aos policiais que não conseguiu frear depois que a menina saiu correndo de uma casa e entrou na frente do veículo.


A motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia. Na manhã desta quinta-feira (17), Tamires foi encaminhada ao sistema prisional.


Após o atropelamento, a menina foi socorrida e levada ao Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra.


Segundo familiares, ela sofreu hematomas e uma lesão no pé esquerdo. A criança passou por exame de raio-X e chegou a ficar de observação, mas já recebeu alta.

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