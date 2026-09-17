Mulher sem CNH que atropelou criança na Serra é presa por lesão e omissão de socorro

Tamires Santana Cunha, de 28 anos, que inicialmente havia sido detida na quarta-feira (16) após atropelar uma menina de dois anos e deixar o local sem prestar socorro, no bairro Praiamar, na Serra, foi autuada e presa por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com aumento de pena, por omissão de socorro no trânsito e por fuga do local do acidente..A motorista não tinha CNH e teria ameaçado familiares da criança antes de fugir.
Um vídeo (veja abaixo) registrou o momento do atropelamento. Nas imagens, a menina é atingida pelo carro e começa a chorar. Logo depois, o avô dela caminha em direção ao veículo.
Segundos depois, Tamires sai do automóvel e aponta para o homem. Segundo o relato do avô à Polícia Militar, a motorista teria dito que chamaria “os meninos”.
De acordo com o familiar, a expressão teria sido usada em referência a traficantes da região como forma de intimidação.
Durante o registro da ocorrência, os policiais conseguiram identificar o local onde Tamires trabalhava. Os militares foram até a empresa e localizaram a motorista.
Segundo a PM, a mulher confirmou que havia atropelado a criança. Ela afirmou aos policiais que não conseguiu frear depois que a menina saiu correndo de uma casa e entrou na frente do veículo.
A motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia. Na manhã desta quinta-feira (17), Tamires foi encaminhada ao sistema prisional.
Após o atropelamento, a menina foi socorrida e levada ao Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra.
Segundo familiares, ela sofreu hematomas e uma lesão no pé esquerdo. A criança passou por exame de raio-X e chegou a ficar de observação, mas já recebeu alta.