Mulher sem CNH que atropelou criança na Serra é presa por lesão e omissão de socorro

Tamires Santana Cunha, de 28 anos, que inicialmente havia sido detida na quarta-feira (16) após atropelar uma menina de dois anos e deixar o local sem prestar socorro, no bairro Praiamar, na Serra, foi autuada e presa por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com aumento de pena, por omissão de socorro no trânsito e por fuga do local do acidente..A motorista não tinha CNH e teria ameaçado familiares da criança antes de fugir.





Um vídeo (veja abaixo) registrou o momento do atropelamento. Nas imagens, a menina é atingida pelo carro e começa a chorar. Logo depois, o avô dela caminha em direção ao veículo.

Segundos depois, Tamires sai do automóvel e aponta para o homem. Segundo o relato do avô à Polícia Militar, a motorista teria dito que chamaria “os meninos”.





De acordo com o familiar, a expressão teria sido usada em referência a traficantes da região como forma de intimidação.