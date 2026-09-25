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Gastronomia

Quer um lanche da tarde mais proteico? Aprenda a preparar essa quiche de atum

Feita com ingredientes fáceis de encontrar, a receita tem preparo simples e é uma forma diferente de aproveitar o atum
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 14:55

A quiche de atum é uma ótima opção para lanche da tarde (Imagem: hlphoto | Shutterstock)
A quiche de atum é uma ótima opção para lanche da tarde Crédito: Imagem: hlphoto | Shutterstock

Quando a fome aparece no meio da tarde, encontrar um lanche que combine sabor e saciedade pode fazer diferença na rotina. A quiche de atum é uma opção prática para esse momento, pois combina uma massa saborosa com um recheio cremoso e rico em proteínas. Além de ajudar a variar o cardápio, a receita leva ingredientes simples e pode ser preparada em casa sem complicação. A seguir, confira o passo a passo

Quiche de atum

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada em cubos
  • 1 gema
  • 1 pitada de sal
  • 4 colheres de sopa de água gelada

Recheio

  • 340 g de atum escorrido
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo ralado
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga gelada, trabalhando com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Acrescente a gema e a água gelada aos poucos, mexendo apenas até a massa desgrudar das mãos. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Em seguida, abra a massa e forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível, furando o fundo com um garfo.

Recheio

Em uma tigela, bata os ovos , o creme de leite e o leite até ficar homogêneo. Junte o atum escorrido, a cebola, o cheiro-verde e o queijo ralado, temperando com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e despeje sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até a superfície ficar dourada e firme. Espere amornar, desenforme e sirva em seguida.

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