Quer um lanche da tarde mais proteico? Aprenda a preparar essa quiche de atum

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga gelada, trabalhando com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Acrescente a gema e a água gelada aos poucos, mexendo apenas até a massa desgrudar das mãos. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Em seguida, abra a massa e forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível, furando o fundo com um garfo.