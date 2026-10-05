10 inspirações de "cabelo maluco" divertidas e práticas para entrar na brincadeira

Outubro chegou e, com ele, uma das brincadeiras que mais fazem a cabeça, literalmente, da criançada. É tempo de tirar os penteados do lugar-comum e soltar a criatividade com o cabelo maluco.





A brincadeira, que toma conta das escolas e creches durante a programação do Dia das Crianças, transforma os cabelos em verdadeiras obras de arte. Vale apostar em cores, acessórios, personagens, bichinhos, alimentos e tudo mais que a imaginação permitir.





Para ajudar pais e responsáveis a entrar na brincadeira, HZ selecionou alguns dos penteados de cabelo maluco que estão bombando nas redes sociais. Confira: