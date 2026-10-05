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Semana das crianças

10 inspirações de "cabelo maluco" divertidas e práticas para entrar na brincadeira

De fantasminha com papel toalha a futebol e penteados cheios de cores, HZ reuniu inspirações que estão fazendo sucesso nas redes sociais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 14:03

Cabelo maluco agita a semana das crianças
Cabelo maluco agita a semana das crianças Reprodução Instagram @papelaria.copyart / @penteados_laura.isa

Outubro chegou e, com ele, uma das brincadeiras que mais fazem a cabeça, literalmente, da criançada. É tempo de tirar os penteados do lugar-comum e soltar a criatividade com o cabelo maluco.


A brincadeira, que toma conta das escolas e creches durante a programação do Dia das Crianças, transforma os cabelos em verdadeiras obras de arte. Vale apostar em cores, acessórios, personagens, bichinhos, alimentos e tudo mais que a imaginação permitir.


Para ajudar pais e responsáveis a entrar na brincadeira, HZ selecionou alguns dos penteados de cabelo maluco que estão bombando nas redes sociais. Confira:

1 - Usando apenas um pedacinho de papelão
2 - Com lápis de cor
3 - Meninos também entram na brincadeira!
4 - Utilizando brinquedos 
5 - Cabelo maluco de borboleta
6 - Inspiração com bolas de futebol de papel
7 - Fantasminhas de papel toalha
8 - Polvo maluco
9 - Utilizando apenas o que tem em casa
10 - Inspiração para fãs do homem-aranha 

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