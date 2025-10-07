Dia das Crianças

Meia Maluca: 12 ideias para entrar na trend do momento

Não confunda com Cabelo Maluco e Mochila Maluca! Para entrar na nova moda sem complicação, vale começar pelo que você já tem em casa

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:30

Ideias criativas de Meia Maluca para ativar sua criatividade Crédito: Reprodução/TikTok/@mariaeduardasr1/@luanamikaele1

Depois do Cabelo Maluco e da Mochila Maluca, a tendência agora desce para os pés com produções criativas que dominam as escolas do Espírito Santo - e do Brasil: a Meia Maluca. Agora, é mais do que brincadeira de recreio: virou pauta de TikTok e Instagram, com vídeos de bastidores, transições “antes e depois” e muita customização feita em casa.

A lógica é a mesma das trends recentes - Cabelo Maluco e Mochila Maluca - : criatividade, humor e um resultado final que rende cliques e risadas. A proposta da vez é aparecer com meias descombinadas, coloridas ou personalizadas, criando um visual divertido.

Para entrar na trend sem complicação, vale começar pelo que você já tem em casa. Um par liso de cano médio ou alto facilita a aplicação de enfeites e garante melhor acabamento nas fotos. Na hora de prender adereços, priorize soluções removíveis, como fita dupla face para tecido, velcro e elásticos.

Meias inspiradas em cinema e unicórnio viralizam nas redes sociais Crédito: Reprodução/TikTok/@thaylanreis/@claudiaakaka

Dessa forma, os papais e mamães de plantão preservam a meia e evitam resíduos de cola. Antes de sair, faça um teste rápido caminhando alguns minutos: nada deve pesar, pinicar ou atrapalhar o movimento - especialmente em dias com aula de educação física. Vale ficar atento se a escola adotar regras específicas (tamanho dos apliques, adereços saltados, participação nas atividades).

Agora é com você! Veja abaixo 12 ideias de meias malucas e ative sua criatividade:

