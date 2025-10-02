Editorias do Site
Redes Sociais

Cabelo Maluco: confira 10 ideias divertidas e criativas para a criançada

Febre do Cabelo Maluco tomou conta das escolas e festas; HZ separou opções para os papais de plantão capricharem nos pequenos

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15:34

Pentados de churrasqueira e de pintinho fizeram sucesso na internet
Pentados de churrasqueira e de pintinho fizeram sucesso na internet Crédito: Reprodução/TikTok/@musicaeanimalcaoinfantil/@sarahpenteadosinfantil

A febre do Cabelo Maluco tomou conta das escolas, festas e redes sociais! E não é por menos: é a desculpa perfeita para transformar penteados em verdadeiras esculturas pop. A graça está no improviso criativo: tiaras viram bases, copinhos, EVA e canudos dão volume, elásticos coloridos “costuram” ideias e o spray (lavável!) carimba a paleta final.

Vale brincar com personagens, comidas, brinquedos e até cenas de filmes. Dica de ouro de HZ: priorize materiais leves e seguros (nada de objetos pesados ou pontiagudos), fixe bem as estruturas com grampos e presilhas, e finalize com gel ou laquê infantil para durar até a foto oficial.

Por isso, aqui vão 10 inspirações que viralizaram e conquistaram a internet: tem cabelo de "churrasqueira", bombom, de 'Up-Altas Aventuras', cupcakes e muito mais. 

@pethiuliaeisis Inspiração de cabelo maluco ? . . . . . #cabelomaluco #cabelomaluconaescola #cabelomalucomenina #wandinhaaddams #diadascrianças ♬ som original - Pethiulia & Isis
@penteadosnatassialimaa Penteado infantil cabelo mAluCoO ???? Gostaram ? . . . . . . . . #penteadoinfantil #maedemenina #cabelomaluco #penteadomaluco #maternidade ♬ Cabelo Maluco - Clube da Tatá
@musicaeanimacaoinfantil Vai um churrasquinho aí ? ? ? "ideia de cabelo maluco" ? mãezinha: @Mariana Rodrigues @Música e Animação Infantil @Música e Animação Infantil #ideiascriativas #ideiasincriveis #cabelomaluco #maternidade #fyppppppppppppppppppppppp ♬ som original - Música e Animação Infantil
@lorayneassumpcao Uma ideia para mamães, esse cabelo maluco foi um suscesso por aqui ??#cabelomaluco #nasalturas #mochilamaluca #cabelomaluconaescola #diadascrianças ♬ Married Life (From "Up") - Gina Luciani
@penteadosnatassialimaa Penteado infantil cabelo mAluCoO ??? . . . . . : . #penteadoinfantil #maedemenina #cabelomaluco #penteadomaluco #maternidade ♬ Cabelo Maluco - Clube da Tatá
@aliceferrib Penteado MalucO ? ? . . #cabelomaluco #penteadomaluco #penteadoinfantil ♬ Sprinkle Candy Melody - ziodotjp
@sarahpenteadosinfantil ? CaBeLo MaLuCo pintinho ? Ideia fácil e fofa para arrasar no dia do cabelo maluco na escola! ? Salva e envia para uma amiga! ? #cabelomaluco #cabelomaluconaescola #diadascrianças #semanadascrianças #semanamaluca ♬ Cabelo Maluco - Clube da Tatá
@musicaeanimacaoinfantil Mais uma inspiração de cabelo MalucO ??? por: @Grazzy Sutil Gostou? comenta aqui ???? #cabelomaluco #ideiascriativas #divertidamente2 #divertidamente #viral ♬ som original - Música e Animação Infantil
@achadinhos2567 Cabelo maluco rápido fácil e prático é só clicar no link dos comentários ?? #cabelomaluco #crianca #shopeelovers #fyp #diadocabelomaluco ♬ French meme song extended - ??????? ℭ??????
@mannucarvalho__ #kids #cabelomaluco #cabelomaluconaescola #cabeloinfantil ♬ som original - Adriana Carvalho

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Mochila Maluca: 15 inspirações para ativar a criatividade

Mochila Maluca: 15 inspirações para ativar a criatividade

Imagem - Escolas do ES celebram semana da criança com Dia do Cabelo Maluco

Escolas do ES celebram semana da criança com Dia do Cabelo Maluco

Imagem - Dia do Cabelo Maluco faz sucesso entre crianças no ES

Dia do Cabelo Maluco faz sucesso entre crianças no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Quem é Hungria, o 'rapper do sertanejo' que está internado após suspeita de metanol

Quem é Hungria, o 'rapper do sertanejo' que está internado após suspeita de metanol
Imagem - 'Por precaução', Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol

'Por precaução', Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol
Imagem - 10 dicas para identificar metanol em bebidas e proteger o seu negócio

10 dicas para identificar metanol em bebidas e proteger o seu negócio