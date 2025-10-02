Cabelo Maluco: confira 10 ideias divertidas e criativas para a criançada

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15:34
A febre do Cabelo Maluco tomou conta das escolas, festas e redes sociais! E não é por menos: é a desculpa perfeita para transformar penteados em verdadeiras esculturas pop. A graça está no improviso criativo: tiaras viram bases, copinhos, EVA e canudos dão volume, elásticos coloridos “costuram” ideias e o spray (lavável!) carimba a paleta final.
Vale brincar com personagens, comidas, brinquedos e até cenas de filmes. Dica de ouro de HZ: priorize materiais leves e seguros (nada de objetos pesados ou pontiagudos), fixe bem as estruturas com grampos e presilhas, e finalize com gel ou laquê infantil para durar até a foto oficial.
Por isso, aqui vão 10 inspirações que viralizaram e conquistaram a internet: tem cabelo de "churrasqueira", bombom, de 'Up-Altas Aventuras', cupcakes e muito mais.
