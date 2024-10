Escolas do ES celebram semana da criança com Dia do Cabelo Maluco

Que o Dia das Crianças é celebrado oficialmente no próximo sábado, dia 12, nós já sabemos. Só que algumas escolas do Espírito Santo já estão fazendo programações especiais para animar a garotada. Entre brincadeiras lúdicas e criativas, um dos pontos altos dessa semana tem nome: o Dia do Cabelo Maluco.



O que começou como uma trend no TikTok, e bombou no ano passado, o tal do cabelo maluco é uma febre novamente em 2024. Em uma escola municipal no bairro Resistência, em Vitória, os alunos capricharam nos penteados. E teve de tudo: cabelo de pipoca, sorvete, aranha e até de brigadeiro.