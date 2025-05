Veja vídeo

“Não vou lançar produto”, diz Virgínia em vídeo com Zé Felipe sobre separação

Influenciadora e cantor aparecem juntos em vídeo para negar rumores de marketing e reforçar que seguirão como amigos após o fim do casamento

Publicado em 28 de maio de 2025 às 10:36

Virgínia e Zé Felipe apareceram juntos em vídeo para negar rumores de marketing Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia

Em meio à repercussão do anúncio de separação, a influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe apareceram juntos em um vídeo publicado nesta quarta-feira (28) nos stories do Instagram, diretamente de Portugal, onde estão viajando. O casal, que oficializou a união em março de 2021 e tem três filhos, esclareceu que o fim do relacionamento não é parte de nenhuma ação publicitária ou estratégia de marketing.>

“Postamos ontem para vocês que a gente encerrou o nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não, gente, não é marketing. Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, afirmou Virgínia, reforçando os rumores que circularam logo após o comunicado do rompimento.>

Zé Felipe, por sua vez, comentou sobre o cuidado que os dois tiveram em preservar o respeito e a amizade: “A gente só quis acabar da melhor forma possível”. Virgínia completou: “A gente não quis dar brecha para um sair brigando com o outro”. Ainda visivelmente emocionados, os dois contaram que passaram a noite anterior chorando juntos após a decisão.>

VEJA O VÍDEO

O anúncio oficial do fim do relacionamento foi feito na noite de terça-feira (27), também por meio das redes sociais. Com mais de 80 milhões de seguidores somados apenas no Instagram, o ex-casal compartilhou um comunicado conjunto afirmando: “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”.>

>

Apesar da grande exposição pública do relacionamento, nenhum dos dois detalhou os motivos da separação. A postura amigável e respeitosa no término tem sido destacada por fãs e seguidores, em contraste com outros rompimentos turbulentos entre celebridades.>

Virgínia e Zé Felipe, que se tornaram um dos casais mais populares da internet brasileira nos últimos anos, continuam chamando atenção do público mesmo em meio ao encerramento da história conjugal. Agora, os dois afirmam que a prioridade é manter uma convivência harmoniosa pelo bem dos filhos.>

Este vídeo pode te interessar