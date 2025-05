Famosos

Mãe de Virginia diz que foi pega de surpresa por separação

'Zé Felipe foi excelente marido e genro', diz Margareth Serrão

Margareth Serrão, mãe de Virginia, afirmou nas redes sociais que foi pega de surpresa pelo fim do casamento da filha com Zé Felipe.>

Horas antes do anúncio da separação, ela postou um story com a mensagem: "Na vida, haverá mais juízes que torcedores. Liberte-se do medo da opinião alheia e seja feliz.">