Famosos

Virginia Fonseca vira piada no Fantástico: 'Rainha da BETeria'

Quadro da atração brincou sobre nomeação da influenciadora para cargo na Grande Rio

Publicado em 26 de maio de 2025 às 13:51

Virginia Fonseca vira piada no Fantástico Crédito: Reprodução/TV Globo

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca virou piada no quadro Isso a Globo não Mostra, do Fantástico, na noite do último domingo (25). No programa, uma paródia brincou sobre o fato de ela ter sido nomeada como a nova rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026 e atrelou esse fato à investigação da CPI das bets.>

Em uma música feita para ilustrar imagens dela na nova agremiação, a atração fez chacota. "Tem aposta nova na folia, é a rainha da 'Beteria'", dizia um trecho da canção.>

"Bet, bet, bet, bet forte o tamborim, põe o tigrinho na avenida para rolar mais um din-din", ironizava outro trecho.>

No dia 13 deste mês, Virginia prestou depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, no Senado, negou lucrar com o prejuízo de seus seguidores e deixou a sessão tietada por senadores e assessores.>

>

Virgínia tem mais de 53 milhões de seguidores no Instagram e é uma das principais garotas propagandas de casas de apostas. A influencer foi ao Senado acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, vestida com um moletom com o rosto de uma das filhas.>

Este vídeo pode te interessar