Mestre da bateria da Grande Rio recebe ameaças após anúncio de Virginia Fonseca como rainha

Anúncio da influenciadora como nova rainha de bateria da Grande Rio deixou o clima tenso na escola nos últimos dias

Apesar das críticas, a diretoria da escola justifica a escolha com base no potencial de viralização da influenciadora, o que poderia atrair mais visibilidade para os projetos da Grande Rio.>

A atriz e cantora Louise França, filha de Chico Science (1966-1997), líder do movimento Mangue Beat, tema do enredo da escola em 2026, ironizou a escolha da apresentadora postando a música "Não deixa o samba morrer" na voz de Alcione, em seu perfil no Instagram. A postagem foi feita no dia do anúncio de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da agremiação.>