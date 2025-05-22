Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval 2026

Virginia é anunciada como rainha de bateria da Grande Rio

Influenciadora assume o posto que foi de Paolla Oliveira e estreia na folia carioca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 13:19

Grande Rio confirma Virginia no posto de rainha de bateria
Grande Rio confirma Virginia no posto de rainha de bateria Crédito: Divulgação/Grande Rio
A Grande Rio já tem sua nova majestade: Virginia Fonseca foi anunciada como a nova rainha de bateria da escola de samba de Duque de Caxias para o Carnaval 2026. A influenciadora digital fará sua estreia na Marquês de Sapucaí ocupando o posto que era de Paolla Oliveira, que se despediu da agremiação no desfile deste ano.
Na manhã desta quinta-feira (22), Virginia chegou ao Rio de Janeiro e foi direto para o barracão da Grande Rio, na Cidade do Samba, onde oficializou o convite. O promoter David Brazil compartilhou nas redes sociais uma imagem da nova rainha vestida com o figurino da escola, celebrando o momento.

Veja Também

CPI das Bets: mãe de Virgínia chama Padre Patrick de biscoiteiro; entenda

A coroação de Virginia está prevista para acontecer ainda este ano, em um evento especial na quadra da escola. Essa será a primeira vez que ela desfilará como rainha de bateria no Carnaval carioca.

“O que as escolas fazem no Carnaval é muito surreal, eu sempre tive muita vontade de estar aqui. Quando recebi o convite da Grande Rio e tive a primeira conversa com a diretoria, vi que era aqui o lugar que eu queria estar. O brilho no olho, o amor e a garra com que me falaram, zerou qualquer dúvida."

Em suas redes sociais, Virginia reforçou o entusiasmo e o compromisso com o novo desafio:
Segundo a presidência da escola, a escolha da influenciadora está em sintonia com o objetivo da agremiação de se conectar com diversos públicos e expandir não apenas a presença da Grande Rio no universo digital, mas também fortalecer a visibilidade do Carnaval como um todo.
“A Grande Rio é feita de tradição, mas também de inovação. A Virginia é carismática, popular e tem uma energia contagiante. Ela tem tudo a ver com a nossa bateria!”, destacou o presidente de honra da escola, Jayder Soares.
Nesta quinta, ela viveu sua primeira imersão ao visitar o barracão da Grande Rio, na Cidade do Samba.

Veja Também

Grande Rio sofre críticas após escolha de Virginia como rainha de bateria

Saiba quem é Padre Patrick, sacerdote capixaba que depôs na CPI das Bets

Virginia Fonseca é criticada por 'comemorar' engajamento de post sobre internação do filho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Escolas de Samba Famosos Virgínia Fonseca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados