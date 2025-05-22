Virginia é anunciada como rainha de bateria da Grande Rio

Grande Rio confirma Virginia no posto de rainha de bateria Crédito: Divulgação/Grande Rio

A Grande Rio já tem sua nova majestade: Virginia Fonseca foi anunciada como a nova rainha de bateria da escola de samba de Duque de Caxias para o Carnaval 2026. A influenciadora digital fará sua estreia na Marquês de Sapucaí ocupando o posto que era de Paolla Oliveira, que se despediu da agremiação no desfile deste ano.

Na manhã desta quinta-feira (22), Virginia chegou ao Rio de Janeiro e foi direto para o barracão da Grande Rio, na Cidade do Samba, onde oficializou o convite. O promoter David Brazil compartilhou nas redes sociais uma imagem da nova rainha vestida com o figurino da escola, celebrando o momento.

A coroação de Virginia está prevista para acontecer ainda este ano, em um evento especial na quadra da escola. Essa será a primeira vez que ela desfilará como rainha de bateria no Carnaval carioca.

“O que as escolas fazem no Carnaval é muito surreal, eu sempre tive muita vontade de estar aqui. Quando recebi o convite da Grande Rio e tive a primeira conversa com a diretoria, vi que era aqui o lugar que eu queria estar. O brilho no olho, o amor e a garra com que me falaram, zerou qualquer dúvida."

Em suas redes sociais, Virginia reforçou o entusiasmo e o compromisso com o novo desafio:

Segundo a presidência da escola, a escolha da influenciadora está em sintonia com o objetivo da agremiação de se conectar com diversos públicos e expandir não apenas a presença da Grande Rio no universo digital, mas também fortalecer a visibilidade do Carnaval como um todo.

“A Grande Rio é feita de tradição, mas também de inovação. A Virginia é carismática, popular e tem uma energia contagiante. Ela tem tudo a ver com a nossa bateria!”, destacou o presidente de honra da escola, Jayder Soares.