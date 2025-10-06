Editorias do Site
De Bobbie Goods a microondas: veja ideias criativas de Mochila Maluca

Depois do “Cabelo Maluco”, a nova febre das escolas é transformar a mochila em obra de arte com humor, cor e muita imaginação

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:20

Mochilas Malucas inspiradas em Bobbie Goods e microondas viralizaram
Mochilas Malucas inspiradas em Bobbie Goods e microondas viralizaram Crédito: Reprodução/Tiktok/@poliicarv/@danivieiraoficial

Se o Cabelo Maluco já rendeu fotos icônicas, chegou a vez da Mochila Maluca também virar a estrela do corredor. A trend explodiu nas redes e nas portas das escolas: vale customizar, colar, prender e “fantasiar” a mochila com temas divertidos, desde microondas até o popular Bobbie Goods.

A dica é sempre optar por materiais leves e fáceis de tirar depois. A regra de ouro? Segurança em primeiro lugar (nada pesado, pontiagudo ou que impeça a criança de se movimentar) e criatividade liberada.

Para facilitar sua vida, reunimos 12 ideias para você adaptar com o que tiver em casa. Use velcro, fitas adesivas, elásticos, EVA, papelão, TNT, pompons, feltro, fita dupla face e bracinhos de arame encapado (do tipo flexível). Finalize com etiqueta com nome e, se possível, teste a mochila por alguns minutos antes de sair.

@janainascarvalho Não diga mais nada ? Mochila criativa ou mochila maluca máquina de lavar que gira. #mochilamaluca #mochilacriativa #mochilamaquinadelavar #escola ♬ som original - ☆
@danivieiraoficial Pensa em uma mochila maluca que deu Trabalho kkkk mas valeu a pena demais! ??? eai, o que acharam? Foi tudo no improviso, e queria fazer algo diferente e criativo ?? #mochilamaluca #microondas ♬ som original - Danilo Vieira
@amandaleite030 A mochila mais prática que eu pude fazer, o que acharam? ? #MochilaMaluca #MochilaDeMenino #SemanaDasCrianças #Ideias #Criatividade ♬ I'm A Believer - From "Shrek" Motion Picture Soundtrack - Smash Mouth
@poliicarv #mochilamaluca #bobbiegoods #fyyyyyyyyyyyyyyyy #mae #explore ♬ Bobbie Goods - Mc Bringel & Lukão Mec & Lado Sul
@greyciane_macedo A tal mochila maluca haha #mochilamaluca #mochilaviral #mochilamalucanaescola ♬ som original - greyciane_macedo
@raianecabral55 A mãe se vira ??? #fy #fyy #mochilamaluca #cabelomaluco #semanadacrianca ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN ??
@thalitaramos997

Mochila Maluca ??

♬ som original - ☆
@nogfernanda Quem fica maluco é a gente tentando inovar ???? #mochilamaluca #cabelomaluco ♬ som original - rei da nostalgia ?
@steffanycaroline14 Deixe ela ?? #filhos #mesdascriancas #criatividade #maedemenino #mochilamaluca ♬ som original - Luccas Marques

