Trend

De Bobbie Goods a microondas: veja ideias criativas de Mochila Maluca

Depois do “Cabelo Maluco”, a nova febre das escolas é transformar a mochila em obra de arte com humor, cor e muita imaginação

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:20

Mochilas Malucas inspiradas em Bobbie Goods e microondas viralizaram Crédito: Reprodução/Tiktok/@poliicarv/@danivieiraoficial

Se o Cabelo Maluco já rendeu fotos icônicas, chegou a vez da Mochila Maluca também virar a estrela do corredor. A trend explodiu nas redes e nas portas das escolas: vale customizar, colar, prender e “fantasiar” a mochila com temas divertidos, desde microondas até o popular Bobbie Goods.

A dica é sempre optar por materiais leves e fáceis de tirar depois. A regra de ouro? Segurança em primeiro lugar (nada pesado, pontiagudo ou que impeça a criança de se movimentar) e criatividade liberada.

Para facilitar sua vida, reunimos 12 ideias para você adaptar com o que tiver em casa. Use velcro, fitas adesivas, elásticos, EVA, papelão, TNT, pompons, feltro, fita dupla face e bracinhos de arame encapado (do tipo flexível). Finalize com etiqueta com nome e, se possível, teste a mochila por alguns minutos antes de sair.

Este vídeo pode te interessar