Santa Leopoldina recebe festival que reúne sabores, culturas e histórias do ES

A exposição também volta o olhar para Santa Leopoldina e para as histórias que formaram o município. O Rio Santa Maria da Vitória, aparece como personagem ligado à circulação de pessoas, mercadorias e café. O antigo Porto do Cachoeiro também entra no percurso. A mostra recupera ainda registros históricos da região e a presença indígena, além das marcas deixadas por diferentes grupos que passaram a ocupar o território.





Santa Leopoldina carrega referências de diferentes povos e comunidades. Tirol, Suíça, Luxemburgo e Holanda aparecem na paisagem e na memória local. A exposição também passa pelo Retiro, apresentando a comunidade quilombola a partir de seus vínculos com a terra, o trabalho, a família e a memória.





A narrativa, no entanto, vai além da imigração e inclui comunidades, saberes e formas de vida que continuam presentes no território.





O núcleo “Retiro: Terra, Parentesco e Memória” apresenta a comunidade quilombola a partir de seus laços familiares, pertencimento, trabalho, memória e relação com a terra. O congo aparece como manifestação viva dessa memória, reunindo gerações, vozes, corpos e tambores.





Já “Uma Terra, Muitos Cultivos” apresenta a diversidade da produção rural. O café compartilha o território com banana, gengibre, cítricos, raízes e hortaliças, em uma narrativa que destaca conhecimentos transmitidos entre gerações e novas técnicas de produção.