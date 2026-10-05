Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 05 de outubro de 2026

Diferentemente da Cheia, que surge logo no começo da noite, a Minguante é uma “Lua da madrugada”. No início da fase, ela nasce por volta da meia-noite e se põe perto do meio-dia. Com o passar dos dias, o nascer acontece cada vez mais tarde. Por isso, o melhor horário para observá-la nesta semana é entre o fim da madrugada e o começo da manhã, olhando para o leste. Ver o astro em pleno céu azul, durante a manhã, é algo bastante comum nesta fase e costuma surpreender quem não está acostumado.