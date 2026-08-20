Vitória anuncia mais três obras para revitalizar o Centro; veja quais

Mais três obras estão previstas pela Prefeitura de Vitória dentro do programa de revitalização do Centro da Capital. As intervenções são para a Praça Oito e para os entornos do Parque Moscoso e do Viaduto Caramuru. Somadas, as obras de impacto urbano e de recuperação de edificações históricas na região central da cidade — incluídas as previstas, as que estão em andamento e as já finalizadas — totalizam R$ 250,5 milhões em investimentos.
O anúncio foi feito pelo secretário Túllio Ponzi Netto, responsável pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), durante evento de apresentação do programa de Reabilitação da Área Central (ReAC), quarta-feira (19).
Para cada R$ 1 investido pela prefeitura, estamos prevendo o retorno de mais de R$ 20 em investimentos imobiliários
Túllio Ponzi Netto, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à prefeitura sobre as três obras divulgadas pelo secretário, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Desde 2023, quatro obras de maior impacto urbano foram entregues pela prefeitura, outras três estão em andamento ou prestes a começar, enquanto mais duas seguem em trâmites de contratação. Além da Praça Oito e dos entornos do Parque Moscoso e do Viaduto Caramuru, outras duas foram oficialmente anunciadas neste ano: restauro do Cais do Hidroavião e revitalização da Vila Rubim e da Ponte Seca. Juntas, essas obras somam R$ 16,3 milhões e ainda não tiveram ordem de serviço divulgada.
Sobre as obras em andamento, atualmente a prefeitura realiza a reurbanização das ruas Sete de Setembro e Gama Rosa, junto à Praça Ubaldo Ramalhete, orçada em R$ 10,5 milhões e com previsão de entrega para abril de 2027, além da construção da Cidade do Samba.
Já a requalificação da Avenida Beira-Mar, desde o Centro até o Hortomercado, na Enseada do Suá, devem ser iniciadas no próximo mês de setembro, com investimento previsto de R$ 97,8 milhões para os 4,2 quilômetros da via.
A construção da Cidade do Samba, por sinal, teve a ordem de serviço publicada em março de 2026 e, cinco meses depois, o portal de obras da Prefeitura de Vitória ainda registra 0% de execução do projeto. Com contrato fechado em R$ 51,1 milhões, a previsão de execução vai até dezembro de 2027, enquanto a vigência do contrato vai até agosto de 2028.
O Museu Capixaba do Negro (Mucane) foi a primeira entrega da prefeitura dentro das principais obras de revitalização previstas para o Centro da Capital, com a recuperação do espaço custando pouco mais de R$ 800 mil aos cofres públicos. A entrega ocorreu bem próxima à inauguração do Viaduto Caramuru, com ambas liberadas para a população em setembro de 2023. No caso do viaduto, o investimento foi superior a R$ 1,2 milhão, após aditivo de R$ 409 mil.
Mais de um ano depois, em dezembro de 2025, a prefeitura inaugurou a recuperação da Praça Getúlio Vargas, com investimento previsto de quase R$ 6,2 milhões. Mas o contrato também inclui as obras do Mirante do Porto, que ainda estão em andamento.
A execução dessas obras, por sinal, foi reiniciada pela prefeitura no começo deste mês de agosto, após ser paralisada em janeiro de 2026 para avaliação de aditivo de valor. O contrato foi atualizado para R$ 6,5 milhões, após acréscimo de R$ 319.310,50 por meio de aditivo. A vigência deve terminar em outubro deste ano, já que ainda não foi solicitado aditivo de prazo.