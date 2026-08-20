Vitória anuncia mais três obras para revitalizar o Centro; veja quais

Sobre as obras em andamento, atualmente a prefeitura realiza a reurbanização das ruas Sete de Setembro e Gama Rosa, junto à Praça Ubaldo Ramalhete, orçada em R$ 10,5 milhões e com previsão de entrega para abril de 2027, além da construção da Cidade do Samba.





Já a requalificação da Avenida Beira-Mar, desde o Centro até o Hortomercado, na Enseada do Suá, devem ser iniciadas no próximo mês de setembro, com investimento previsto de R$ 97,8 milhões para os 4,2 quilômetros da via.





A construção da Cidade do Samba, por sinal, teve a ordem de serviço publicada em março de 2026 e, cinco meses depois, o portal de obras da Prefeitura de Vitória ainda registra 0% de execução do projeto. Com contrato fechado em R$ 51,1 milhões, a previsão de execução vai até dezembro de 2027, enquanto a vigência do contrato vai até agosto de 2028.