Jantar saudável: 3 receitas de forno leves e fáceis de preparar

O forno é um ótimo aliado de quem busca receitas saudáveis, fáceis e saborosas para o jantar. Além de permitir o preparo de diferentes ingredientes, esse método dispensa o uso excessivo de óleo e ainda ajuda a realçar os sabores dos alimentos. Outra vantagem é a praticidade, já que muitos pratos exigem poucos passos e podem ser assadas enquanto outras tarefas são realizadas.
Abaixo, confira 3 receitas de forno leves e fáceis de preparar!
1. Ratatouille
Ingredientes
- 1 berinjela
- 1 abobrinha
- 3 tomates
- 1 pimentão amarelo
- 1 pimentão vermelho
- 1 cebola
- 2 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de tomilho
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Lave os legumes e corte a berinjela, a abobrinha, os tomates, os pimentões e a cebola em rodelas de espessura semelhante. Em uma assadeira ou refratário, disponha os vegetais alternadamente, formando fileiras ou círculos.
Em um recipiente, misture o azeite, o alho, o tomilho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Regue os legumes com a mistura e cubra o recipiente com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos. Depois, retire o papel-alumínio e asse por mais 15 a 20 minutos, ou até que os legumes estejam macios e levemente dourados. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.
2. Merluza assada com tomate e cebola
Ingredientes
- 4 filés de merluza
- 2 tomates cortados em rodelas
- 1 cebola cortada em rodelas
- 2 dentes de alho picados
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de orégano
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Coloque os filés de merluza em um recipiente e tempere com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Em uma assadeira, faça uma camada com metade das rodelas de cebola e tomate. Disponha os filés de merluza por cima e cubra com o restante da cebola e do tomate. Regue com o azeite e salpique o orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que o peixe esteja cozido e macio. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
3. Omelete de forno
Ingredientes
- 5 ovos
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- 1/2 cebola picada
- 1/2 xícara de chá de queijo minas frescal ralado
- 2 colheres de sopa de leite
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, bata os ovos com o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a cebola, a ervilha, o queijo minas e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente. Unte uma assadeira pequena ou refratário com o azeite e despeje a mistura. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que a omelete esteja firme no centro e levemente dourada na superfície. Retire do forno e sirva em seguida.