Jantar saudável: 3 receitas de forno leves e fáceis de preparar

Coloque os filés de merluza em um recipiente e tempere com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Em uma assadeira, faça uma camada com metade das rodelas de cebola e tomate. Disponha os filés de merluza por cima e cubra com o restante da cebola e do tomate. Regue com o azeite e salpique o orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que o peixe esteja cozido e macio. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.