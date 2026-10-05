Roupa, perfume e décor: feira gratuita reúne produtos de empreendedoras em Vitória

A Feira de Mulheres Empreendedoras acontece nesta terça-feira (6) e quarta-feira (7) na Casa do Cidadão, no bairro Itararé, em Vitória. O evento será das 8h às 17h e reúne mulheres de diferentes segmentos. Será uma oportunidade para fazer novos contatos e conhecer produtos variados. A entrada é franca e aberta ao público.





Haverá venda de peças de vestuário, acessórios, artesanato, itens de decoração, produtos de gastronomia, perfumaria, entre outras criações. Além de dispor de um espaço de comercialização, a feira funcionará como uma vitrine para essas empreendedoras apresentarem seus trabalhos e conquistarem novos clientes.





A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), por meio da Subsecretaria da Mulher.





A subsecretária da Mulher, Fernanda Vieira, diz que iniciativas como essa ajudam a aproximar as empreendedoras do público e dão visibilidade a trabalhos que muitas vezes começam de maneira informal e vão crescendo aos poucos.





Já o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, evidencia como o empreendedorismo começa muitas vezes com um talento, uma ideia ou uma habilidade que já fazia parte da vida daquela mulher. "Quando damos espaço para que ela apresente o que produz, ajudamos a transformar esse talento em oportunidade e renda", afirma.