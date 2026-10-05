Pazolini e Ricardo vão brigar por 344 mil votos no 2º turno no ES

Desses poucos mais de 344 mil votos, a maior parte foi para o candidato do PT, que recebeu 323.483 votos.





O terceiro mais votado para governador do Espírito Santo no primeiro turno ainda não informou se vai apoiar algum dos candidatos nos próximos dias. Essa decisão, segundo Helder, será tomada junto à Federação Brasil da Esperança, com PT, PCdoB e PV.



