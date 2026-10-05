Pazolini e Ricardo vão brigar por 344 mil votos no 2º turno no ES

Candidatos ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar, nos próximos 20 dias, os 344.141 votos recebidos por Helder Salomão (PT), Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) no domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026.
Eles têm até o dia 25 de outubro, data da votação do segundo turno, para conquistar os eleitores que escolheram os três candidatos que ficaram fora da disputa.
Desses poucos mais de 344 mil votos, a maior parte foi para o candidato do PT, que recebeu 323.483 votos.
O terceiro mais votado para governador do Espírito Santo no primeiro turno ainda não informou se vai apoiar algum dos candidatos nos próximos dias. Essa decisão, segundo Helder, será tomada junto à Federação Brasil da Esperança, com PT, PCdoB e PV.
O candidato do Republicanos ficou bem próximo de vencer a eleição para o governo no primeiro turno, já que, por pouco, não recebeu mais da metade dos votos válidos — na prática, a regra conhecida como "50% mais um". Lorenzo Pazolini conseguiu 1.048.633 votos, o equivalente a 49,65%, enquanto Ricardo Ferraço recebeu 719.397 votos, ou 34,06%.
Considerando que foram registrados 2.112.171 de votos válidos, ele ficou a 7.454 votos de se eleger. Já no segundo turno, vencerá o candidato que receber a maioria dos votos válidos.
Além dos pouco mais de 344,1 mil votos conquistados pelos demais candidatos à governador do Espírito Santo, também foram computados nesse primeiro resultado os mais de 30% de eleitores aptos que votaram nulo ou branco ou que se abstiveram em participar das Eleições 2026.
Ao todo, 875.413 possíveis votos não foram incluídos entre os votos válidos — somente os votos em candidatos são considerados para o resultado final da votação. Só de abstenções foram registrados 638.972, o equivalente a 21,39% do eleitorado apto para votar no Estado.
Já a soma de votos nulos e brancos é de 236.441 votos, representando mais de 10% do eleitorado apto. E eles também são descartados da contagem final de votos válidos.
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