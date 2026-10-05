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Eleições 2026

Pazolini e Ricardo vão brigar por 344 mil votos no 2º turno no ES

Candidatos vão em busca dos votos recebidos por Helder Salomão (PT), Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) no 1º turno

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 15:03

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

05 out 2026 às 15:03

Candidatos ao governo do Espírito SantoLorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar, nos próximos 20 dias, os 344.141 votos recebidos por Helder Salomão (PT), Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) no  domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026


Eles têm até o dia 25 de outubro, data da votação do segundo turno, para conquistar os eleitores que escolheram os três candidatos que ficaram fora da disputa.

Pazolini e Ricardo vão em busca de votos dos candidatos que ficaram fora da disputa do 2º turno
Pazolini e Ricardo vão em busca de votos dos candidatos que ficaram fora da disputa do 2º turno Arte AG

Desses poucos mais de 344 mil votos, a maior parte foi para o candidato do PT, que recebeu 323.483 votos.


O terceiro mais votado para governador do Espírito Santo no primeiro turno ainda não informou se vai apoiar algum dos candidatos nos próximos dias. Essa decisão, segundo Helder, será tomada junto à Federação Brasil da Esperança, com PT, PCdoB e PV.


Os demais candidatos, juntos, somaram 20.658 votos, sendo 17.988 para Breno Barcelos e 2.670 para Rafael Demuner.

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O candidato do Republicanos ficou bem próximo de vencer a eleição para o governo no primeiro turno, já que, por pouco, não recebeu mais da metade dos votos válidos — na prática, a regra conhecida como "50% mais um". Lorenzo Pazolini conseguiu 1.048.633 votos, o equivalente a 49,65%, enquanto Ricardo Ferraço recebeu 719.397 votos, ou 34,06%. 


Considerando que foram registrados 2.112.171 de votos válidos, ele ficou a 7.454 votos de se eleger. Já no segundo turno, vencerá o candidato que receber a maioria dos votos válidos.

Outras configurações

Além dos pouco mais de 344,1 mil votos conquistados pelos demais candidatos à governador do Espírito Santo, também foram computados nesse primeiro resultado os mais de 30% de eleitores aptos que votaram nulo ou branco ou que se abstiveram em participar das Eleições 2026.

Ao todo, 875.413 possíveis votos não foram incluídos entre os votos válidos — somente os votos em candidatos são considerados para o resultado final da votação. Só de abstenções foram registrados 638.972, o equivalente a 21,39% do eleitorado apto para votar no Estado.


Já a soma de votos nulos e brancos é de 236.441 votos, representando mais de 10% do eleitorado apto. E eles também são descartados da contagem final de votos válidos.

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