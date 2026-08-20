AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em 2022

Dupla é condenada a mais de 68 anos por morte de jovem em Vitória

Matheus Vinícius, de 20 anos, foi morto a tiros em um campo de futebol em 2022; Justiça apontou que crime foi motivado por suspeita de ligação com grupo rival

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 21:40

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 ago 2026 às 21:40
Jovem foi morto em campo de futebol no bairro São Pedro, em Vitória
Jovem foi morto em campo de futebol no bairro São Pedro, em Vitória Montagem | Caíque Verli

Gabriel Alves de Jesus e Ruan dos Santos Santana foram condenados, nesta quarta-feira (19), pela morte de Matheus Vinícius da Rocha Silva, de 20 anos. Somadas, as penas ultrapassam 68 anos de prisão. 


O crime aconteceu em 24 de março de 2022, quando a vítima estava em um campo de futebol no bairro Redenção, em Vitória.  Ao menos três tiros atingiram o jovem, sendo dois no braço e um no peito. 


Segundo a sentença, o crime teria sido motivado pela suspeita de que Matheus havia repassado informações a um grupo rival do tráfico de drogas. A suposta colaboração da vítima com criminosos rivais, no entanto, não foi comprovada.


De acordo com a Justiça, Gabriel e Ruan foram os executores do crime. Gabriel foi condenado a 35 anos e três meses de reclusão, além de 700 dias-multa, e Ruan a 33 anos, três meses e sete dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.


Os dois foram condenados por homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de associação para o tráfico de drogas, com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.


“É uma sensação de justiça feita, de que a gente ainda pode acreditar na lei, de que ela ainda impera no nosso país. Nada vai trazer meu filho de volta, mas fica uma sensação de dever cumprido. Sou muito grato ao delegado e à promotoria, que souberam conduzir os fatos", disse Márcio da Vitória, pai de Matheus, que acompanhou o julgamento.


O pai também comentou a versão apresentada por um dos réus durante o julgamento. Segundo ele, chamou a atenção a mudança na justificativa apresentada para o crime.


"O que mais me chamou a atenção no julgamento foi o relato do atirador. Nos primeiros depoimentos, eles acusaram meu filho de passar informações para o grupo rival. Agora, ele alegou que matou para não morrer, porque meu filho o teria ameaçado de morte. Isso me abalou, porque todos conheciam o Matheus e sabiam que ele não era uma pessoa violenta nem andava armado", completou. 

Outros envolvidos

Ruan e Gabriel foram identificados como participantes do crime após a conclusão do inquérito policial, em setembro de 2022. Além da dupla, Diego dos Santos Loutério, conhecido como "Dieguinho do Salão", foi apontado pela corporação como mandante do crime, e Ismael Francisco Azevedo da Silva, conhecido como "Baiano Branco", foi identificado como responsável por fornecer a arma utilizada no crime.


Diego foi assassinado a tiros em janeiro de 2026, enquanto cortava o cabelo de uma criança em uma barbearia em Vitória. 


Já em relação a Ismael, a defesa apresentou recurso contra a decisão que determinou que ele fosse levado a júri popular. Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o recurso foi negado por unanimidade, e os desembargadores mantiveram integralmente a decisão de pronúncia. 

Diego dos Santos Loutério, de 24 anos, o
Diego dos Santos Loutério, de 24 anos, o "Dieguinho do Salão", foi morto a tiros em uma barbearia no bairro Santo André, em Vitória, nesta terça-feira (13) Reprodução | Redes sociais

Veja Também 

Imagem de destaque

Polícia descarta “roleta russa” em caso de adolescente baleada em Colatina

Vista aérea de Iúna, pequena cidade produtora de café arábica no Caparaó

Foragido há 24 anos por homicídio em Iúna é preso no RJ

Imagem de destaque

Por unanimidade, STF decide tornar Macário Júdice réu por vazar operação da PF

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Justiça TJES Crime
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Stephany Pim
Dor e inchaço: veja os sinais da mastite, doença que afetou a miss capixaba
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Bancários anunciam paralisação de 24h nesta quinta-feira (20)
Eleição da nova diretoria da Associação Nacional de Jornais (ANJ)
Café Lindenberg é reeleito para presidir Conselho de Administração da ANJ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados