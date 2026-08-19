Foragido há 24 anos por homicídio em Iúna é preso no RJ

Um homem de 52 anos, que estava foragido há 24 anos por um assassinato em Iúna, foi preso pela Polícia Federal na terça-feira (18), em Ajuda de Cima, no município de Macaé, no Rio de Janeiro. Carlos Roberto é apontado pela investigação como autor da morte de Aladim José Gomes, esfaqueado em 31 de janeiro de 2002.





Segundo as investigações, vítima e suspeito trabalhavam descarregando caminhões em um estabelecimento comercial de Iúna e tinham desavenças relacionadas ao serviço. De acordo com a polícia, os dois disputavam trabalhos oferecendo preços mais baixos, o que teria provocado conflitos entre eles.





A Polícia Civil informou que Carlos Roberto estava foragido desde o crime e que o processo estava suspenso desde 2005, porque ele não havia sido localizado.





Após levantamentos de inteligência, policiais federais localizaram o suspeito e cumpriram o mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele foi encaminhado ao sistema prisional em Campos dos Goytacazes, onde permanecerá à disposição da Justiça.