Barbeiro morto em Vitória já tinha sido preso por mandar matar filho de pastor

Vítima foi identificada como Diego dos Santos Loutério, de 24 anos; polícia investiga se execução tem relação com histórico criminal

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16:55

Diego dos Santos Loutério, de 24 anos, o "Dieguinho do Salão", foi morto a tiros em uma barbearia no bairro Santo André, em Vitória, nesta terça-feira (13) Crédito: Reprodução | Redes sociais

O barbeiro assassinado a tiros dentro de uma barbearia no bairro Santo André, em Vitória, na manhã desta terça-feira (13), foi identificado como Diego dos Santos Loutério, de 24 anos.

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta pararam em frente ao estabelecimento e atiraram contra Diego, que morreu no local. Conforme apuração da TV Gazeta, ele atendia uma criança no momento do ataque, mas ela não se feriu. Após os disparos, a polícia afirmou que os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

Local onde o crime aconteceu no bairro Santo André, em Vitória Crédito: Fabricio Christi

De acordo com a Polícia Civil, Diego — conhecido como “Dieguinho do Salão” — já havia sido preso por envolvimento com o tráfico de drogas e apontado como mandante da morte de Matheus Vinícius da Rocha Silva, de 20 anos, filho de um pastor, assassinado a tiros em um campo de futebol no bairro São Pedro, em Vitória, em março de 2022.

À época, a polícia concluiu o inquérito apontando que a motivação estaria ligada a suspeitas de que Matheus repassava informações de uma facção para outra, tese que não foi comprovada durante as investigações.

Diego também foi identificado pela Polícia Civil como liderança do tráfico de drogas nos bairros São José, Santo André e Redenção, na região de São Pedro. Ele havia deixado o sistema prisional recentemente e, após sair da cadeia, montou a barbearia onde foi executado.

Procurada pela reportagem, a Secretaria da Justiça (Sejus) esclareceu que Diego tem entradas no sistema prisional registradas a partir de abril de 2017, por crimes previstos nos artigos 121 (homicídio) e 180 (receptação) do Código Penal, além de tráfico de drogas. O alvará de soltura foi expedido em março de 2025.

A Polícia Civil informou que vai investigar se a morte do barbeiro tem relação direta com o histórico criminal dele. O caso segue sob apuração da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

*Com informações do repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta.

