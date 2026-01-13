Barbeiro é morto a tiros enquanto cortava cabelo de cliente em Vitória

Um barbeiro foi morto a tiros dentro de uma barbearia no bairro Santo André, em Vitória, na manhã desta terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o homem trabalhava na barbearia e cortava o cabelo de um cliente no momento em que o atirador entrou no local e efetuou os disparos. O nome da vítima não foi informado.

Policiais militares faziam patrulhamento pela região quando foram abordados por populares, que relataram o crime. Ao chegarem à barbearia, os militares constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais. Após o ataque, o suspeito fugiu e a perícia acionada.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até a publicação, ninguém havia sido detido e detalhes da apuração não foram divulgados. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para necropsia e posterior liberação aos familiares.