Homem é preso durante operação contra maus-tratos a animais em Cachoeiro

Cães eram mantidos em condições degradantes, sem qualquer tipo de alimentação disponível, água potável e em ambiente quente Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de cometer maus-tratos a dois cães no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante uma operação da Polícia Civil na tarde de segunda-feira (12). Os animais eram mantidos em condições degradantes, segundo registro da Guarda Municipal, sem qualquer tipo de alimentação disponível, água potável e em ambiente quente.

Ainda conforme a Guarda Municipal, que prestou apoio à operação, o tutor dos cães não possuía sequer mantimentos em sua própria residência, nem condições de dar alimentação adequada aos cães.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), delegado Leandro Piquet, três alvos foram fiscalizados, duas notificações lavradas e o homem foi preso em flagrante. As ações de fiscalização aconteceram após denuncias à polícia.