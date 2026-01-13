Policial Militar é encontrado morto dentro de casa em Cachoeiro

Elione Brandão da Silva era policial militar da reserva e foi encontrado morto em Cachoeiro Crédito: Arquivo Pessoal

Um policial militar da reserva remunerada foi encontrado morto dentro de casa no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (12). Ele foi identificado como Elione Brandão da Silva.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos relataram que um cheiro forte estava vindo da residência do homem. A casa estava trancada e com as luzes apagadas, mas os populares ajudaram os policiais a entrar no local. O corpo de Elione foi encontrado dentro de um quarto, caído de barriga para baixo e em avançado estado de decomposição.