Suspeito foi preso

Homem é morto a tiros dentro de oficina mecânica em Baixo Guandu

Autor dos disparos tentou fugir duas vezes, escondeu a arma e chegou a pular em um rio, mas foi capturado

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:13

Um homem identificado como Franklyn Androwyk Araujo da Silva, de 31 anos, foi morto a tiros dentro de uma oficina mecânica no bairro Ricardo Holz, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na última segunda-feira (12). O rapaz era sobrinho do vereador Romilson Araújo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Franklyn foi atingido por quatro disparos, que acertaram a cabeça e o tronco. O suspeito do crime foi perseguido e tentou fugir, pulando até em um rio, mas acabou capturado.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou à oficina em uma motocicleta, usando capacete, e disparou assim que viu Franklyn. Em seguida, fugiu pela rodovia ES 165, no sentido Baixo Guandu x Ibatiba. No caminho ele ainda invadiu uma propriedade rural, deixou a moto estacionada e tentou se esconder.

Franklyn Androwyk Araujo da Silva, de 31 anos, foi morto dentro de oficina Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um cerco policial foi montado. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito tentou fugir novamente, correndo em direção à mata, às margens do Rio Guandu. Ele chegou a pular no rio para tentar escapar nadando, mas foi alcançado e detido.

Questionados, os proprietários da área afirmaram não conhecer o suspeito e disseram que ele entrou na propriedade sem autorização. No local, os policiais encontraram, com a ajuda de um cão farejador, um revólver calibre .32, com cinco munições, utilizado no crime. A arma estava escondida embaixo de um fogão. Também foram apreendidos uma camiseta e um capacete usados pelo suspeito, o que reforçou a autoria do crime.

Aos policiais, o homem confessou o homicídio e informou que havia escondido a arma na casa. A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso e autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. Nas redes sociais, o vereador lamentou a morte do sobrinho, agradeceu as mensagens de carinho e informou que o velório está sendo realizado na Igreja Batista Adventista da Pedreira, no bairro Rosário II. O sepultamento está previsto para as 12h30, no cemitério local.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta