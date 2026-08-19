Polícia descarta “roleta russa” em caso de adolescente baleada em Colatina

acidental.



Inicialmente, havia a suspeita de que a vítima, outra adolescente e dois jovens, de 18 e 19 anos, participavam de uma “roleta russa” durante uma festa de aniversário. Na ocasião, os dois maiores de idade foram presos em flagrante por suspeita de tentativa de homicídio com dolo eventual. Posteriormente, tiveram as prisões preventivas decretadas durante a investigação. A arma envolvida no caso também foi apreendida.





Com o avanço das investigações, a Polícia Civil concluiu que um dos envolvidos levou um revólver para o local e que o disparo ocorreu acidentalmente durante o manuseio da arma, atingindo a adolescente. Diante da conclusão, a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina indiciou o jovem de 18 anos por porte ilegal de arma de fogo. Já o investigado de 19 anos foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.



