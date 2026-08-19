Polícia descarta “roleta russa” em caso de adolescente baleada em Colatina

A Polícia Civil concluiu que não houve prática de "roleta russa" no caso em que uma adolescente de 15 anos foi baleada no bairro Vila Amélia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a corporação, a investigação apontou que o disparo que atingiu a jovem ocorreu de forma acidental.
acidental.
Inicialmente, havia a suspeita de que a vítima, outra adolescente e dois jovens, de 18 e 19 anos, participavam de uma “roleta russa” durante uma festa de aniversário. Na ocasião, os dois maiores de idade foram presos em flagrante por suspeita de tentativa de homicídio com dolo eventual. Posteriormente, tiveram as prisões preventivas decretadas durante a investigação. A arma envolvida no caso também foi apreendida.
Com o avanço das investigações, a Polícia Civil concluiu que um dos envolvidos levou um revólver para o local e que o disparo ocorreu acidentalmente durante o manuseio da arma, atingindo a adolescente. Diante da conclusão, a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina indiciou o jovem de 18 anos por porte ilegal de arma de fogo. Já o investigado de 19 anos foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.
O titular da DHPP de Colatina, delegado Dair Oliveira Júnior, explicou que o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e, posteriormente, será remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Caberá ao órgão analisar os elementos reunidos durante a investigação e se manifestar sobre a manutenção ou não das prisões dos investigados.