Vitória quer criar até 11 mil moradias e atrair R$ 6 bi em investimentos para o Centro

Vitória prevê a criação de 8 mil a 11 mil novas moradias para o Centro, atraindo até 27,5 mil novos residentes para a região e seu entorno. A prefeitura estima que os novos empreendimentos possam movimentar até R$ 6 bilhões em negócios imobiliários, com base em um levantamento inicial de metro quadrado (m²) disponível para potencial construtivo na região.





Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Túllio Ponzi Netto, esse potencial construtivo no Centro é de, pelo menos, 500 mil metros quadrados.





“Considerando esses 500 mil (m²), a gente está falando de 27,5 mil novos moradores, com 8 a 11 mil novas unidades habitacionais, e um VGV (Valor Geral de Vendas) estimado de R$ 6 bilhões”, disse o secretário.