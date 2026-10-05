Billy, Marvin e mais: 8 nomes de “The Boys” para dar ao seu cachorro

Annie January é o verdadeiro nome de Starlight, uma super-heroína que inicialmente sonha em integrar os Sete, mas passa a questionar o funcionamento e os valores do grupo. A personagem é interpretada por Erin Moriarty e se torna uma figura importante na luta contra os abusos dos Supes. Trata-se de um nome delicado e fácil de pronunciar, podendo combinar com uma cadela afetuosa, inteligente, determinada e que demonstra bastante confiança.