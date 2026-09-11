Pela primeira vez em 8 anos, número de eleitores com nome social diminui no ES

Em outubro deste ano, pela primeira vez na vida, a educadora e comunicadora Jade da Vitória, de 22 anos, vai exercer seu papel de eleitora sendo chamada pelo nome que ela mesma escolheu e que a faz se sentir confortável: o nome social.





A experiência de Jade, que é travesti, retrata um cenário mais amplo no Espírito Santo: ao todo, nas Eleições 2026, 572 pessoas vão votar usando o nome social, o que representa 0,02% do eleitorado capixaba de 2.990.490 pessoas.





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O número é menor do que o registrado nas eleições municipais de 2024, quando 705 votaram com nome social, e também inferior ao das eleições gerais de 2022, quando 641 pessoas utilizaram o recurso.





A diminuição é inédita: esta é a primeira vez que o número cai desde 2018, ano em que pessoas trans e travestis passaram a poder incluir o nome social no cadastro eleitoral. Até 2024, o número crescia de uma eleição para outra, tendo mais do que quintuplicado no período de seis anos.





Veja a evolução do uso do nome social ao longo das últimas eleições:



