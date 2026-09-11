AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Pela primeira vez em 8 anos, número de eleitores com nome social diminui no ES

Queda é inédita desde que a Justiça Eleitoral passou a permitir a inclusão do nome social; 572 eleitores vão utilizar o recurso em 2026

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 13:48

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

11 set 2026 às 13:48

Em outubro deste ano, pela primeira vez na vida, a educadora e comunicadora Jade da Vitória, de 22 anos, vai exercer seu papel de eleitora sendo chamada pelo nome que ela mesma escolheu e que a faz se sentir confortável: o nome social.


A experiência de Jade, que é travesti, retrata um cenário mais amplo no Espírito Santo: ao todo, nas Eleições 2026, 572 pessoas vão votar usando o nome social, o que representa 0,02% do eleitorado capixaba de 2.990.490 pessoas. 


► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência


O número é menor do que o registrado nas eleições municipais de 2024, quando 705 votaram com nome social, e também inferior ao das eleições gerais de 2022, quando 641 pessoas utilizaram o recurso. 

A diminuição é inédita: esta é a primeira vez que o número cai desde 2018, ano em que pessoas trans e travestis passaram a poder incluir o nome social no cadastro eleitoral.  Até 2024, o número crescia de uma eleição para outra, tendo mais do que quintuplicado no período de seis anos.


Veja a evolução do uso do nome social ao longo das últimas eleições:


  • 2018: 133

  • 2020: 167

  • 2022: 641

  • 2024: 705

  • 2026: 572


O que é nome social?

É o nome pelo qual pessoas travestis e trans se reconhecem e escolhem ser chamadas no dia a dia. É diferente do nome que consta no registro civil de nascimento e garante dignidade e respeito à identidade de gênero em diferentes espaços.

“É um sentimento de pertencimento”
Jade da Vitória vai utilizar o nome social para votar nas Eleições 2026.
Jade da Vitória vai utilizar o nome social para votar nas Eleições 2026. Reprodução/Arquivo pessoal

Jade da Vitória usa o nome social desde o início de 2025. Foi a própria mãe dela quem, sem saber, deu à filha o nome pelo qual ela se reconhece. Um apelido de casa, usado ainda na infância, que anos depois seria adotado como nome social. 

Foi o nome que ficou de afeto para mim, e eu gostei muito dele. Foi praticamente minha mãe quem me deu esse nome. Eu me sinto muito confortável. É um sentimento de pertencimento

Jade da Vitória, educadora e comunicadora

Para Jade, o uso do nome social na hora de votar é o único meio de evitar constrangimentos. A inclusão no título de eleitor foi feita há pouco tempo, depois de descobrir o direito “por acaso”.


“Eu não sabia. Descobri recentemente, por um post de uma amiga no Instagram, que falou sobre como incluir o nome social no cadastro do eleitor para votar com ele”, explicou. Ela acredita ainda que muitas pessoas trans acabam não tomando conhecimento dessa opção.


Segundo o TSE, o processo para incluir o nome social no cadastro eleitoral é rápido e feito totalmente pela internet, por meio do site Autoatendimento Eleitoral. Além disso, não é preciso apresentar documentos anteriores retificados, apenas a autodeclaração.


Jade acredita que a escolha individual de utilizar o nome social está ligada a uma reivindicação maior. Para ela, quando o Estado não reconhece a identidade de uma pessoa, ele transmite a mensagem de que aquele indivíduo não é um cidadão. 

Quando isso não é feito, a gente acaba acreditando justamente nisto: de que, como cidadãos não reconhecidos, não vale a pena nos incluir. Ter esse direito na hora de votar não é pedir muito. A democracia é construída pela participação, para que todas as pessoas possam votar, sendo reconhecidas e respeitadas

Jade da Vitória, educadora e comunicadora.

Por que menos pessoas vão votar com o nome social em 2026 no ES?

Um dos fatores que podem explicar a queda é a possibilidade de retificar o nome (e o gênero, se for o caso) diretamente no registro civil, sem precisar envolver a Justiça.  A partir de uma resolução de 2018, cartórios de todo o país podem fazer essa alteração por via administrativa. 


Segundo dados do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), nos últimos oito anos foram realizadas 187 retificações de nome e gênero em território capixaba, das quais 109 ocorerram a partir de 2024.


Para Fabiana Aurich, vice-presidente do Sinoreg-ES, a partir do momento em que as pessoas passam a ter mais facilidade para retificar o nome fora da esfera judicial e o procedimento torna-se mais conhecido, é natural que o uso do nome social diminua ao longo do tempo.


Pedro Barbabela, doutor em Ciência Política, explica que, a partir da mudança, a Justiça Eleitoral também passa a considerar apenas o nome retificado. “E aí, então, essas pessoas não precisam mais utilizar o campo de nome social (para votar)”.

Leia mais sobre Eleições 2026

Pela primeira vez em 8 anos, número de eleitores com nome social diminui no ES

A hora da verdade para Gilvan da Federal na Justiça Eleitoral

Pedágio do tráfico no ES não pode mais ter vez

Como comemorar a independência do Brasil?

TRE-ES barra candidatura de Luiz Paulo Vellozo Lucas a deputado estadual

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Transgênero LGBTQIA+ TSE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luna Hardman é campeã da 2ª etapa de Circuito Mundial de Bodyboarding
Luna Hardman briga com japonesa em busca do primeiro título mundial
Agência do Correios na Avenida Jerônimo Monteiro, Glória, Vila Velha
Trabalhadores dos Correios entram em greve em todo o Brasil
Supermercado, mercado, comida, inflação dos alimentos
Inflação da Grande Vitória cai 0,22% em agosto; veja o que ficou mais barato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados