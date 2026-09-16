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Futebol feminino

Seleção feminina fará amistosos contra a Argentina em estádios da Copa

Duelos serão no Beira-Rio e na Arena Pernambuco

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 17:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2026 às 17:31
Seleção feminina joga no Kleber Andrade pela primeira vez.
Seleção feminina Rafael Ribeiro CBF
A CBF anunciou nesta quarta-feira (16) que a seleção brasileira feminina fará dois amistosos contra a Argentina em outubro. Os duelos serão em estádios que receberão jogos da Copa do Mundo Feminina 2027. Os jogos serão no Beira-Rio e na Arena Pernambuco. O primeiro jogo acontece no dia 10 de outubro, enquanto o segundo será em 13 do mesmo mês.

A convocação da seleção para os embates será na próxima terça-feira (22), às 15h (de Brasília). O evento será na sede da CBF.

Já a segunda Data Fifa contará com dois amistosos contra o Japão. Os jogos serão nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro, em Hiroshima e Okayama.

Temos a oportunidade de encerrarmos o ano com duas Datas FIFA contra seleções bastante distintas. A Argentina teve um grande desempenho nas eliminatórias e na Copa América. É uma seleção que evoluiu muito. E a seleção japonesa é uma das favoritas para a Copa e sempre um confronto muito difícil pela qualidade das suas jogadoras e sua velocidade de jogo. Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina
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