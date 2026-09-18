Simone Mendes revela procedimento com fios no nariz; entenda como funciona

Após rumores de que teria realizado uma rinoplastia, a cantora Simone Mendes usou as redes sociais para esclarecer que não passou por cirurgia. Em um vídeo publicado no Instagram, ela contou que recorreu a uma técnica não cirúrgica com fios para elevar a ponta do nariz.





“Eu amarrei com os fios, não é rinoplastia, não é cirurgia. Só para a ponta [do nariz], que estava caída”, explicou.





O procedimento foi feito há 15 dias e a baiana segue em recuperação. A dentista especialista em Harmonização Orofacial (HOF) responsável pela mudança também comentou o processo na web. "Para quem está perguntando, fizemos fio de sustentação. Não foi feita cirurgia, não mexeu na cartilagem e nem nada. A gente só colocou um fio para levantar a pontinha. Vai ceder ainda um pouquinho. São 30 dias com ele mais levantadinho até cair", contou Cindy Alves.





A esteticista também explicou o que levou Simone Mendes a optar pelo procedimento. "O nariz dela era muito bonito, mas, quando ela sorria, o nariz vinha para baixo. Ela não queria se submeter a uma cirurgia, então, a gente optou em levantar essa pontinha, com o fio suspensório".





O procedimento usa fios de tração no nariz com o objetivo de levantar o nariz, mas tem ação limitada quando comparado, por exemplo, à cirurgia de rinoplastia propriamente dita. “Os fios são aplicados sob a pele do nariz para promover tração e levantá-lo. Mas podem ser usados apenas para alterar a angulação do nariz, empinando-o, ou reduzindo as asas nasais, pois não tem capacidade de fazer correções estruturais ou funcionais na região. Mas a rinomodelação com fios é um procedimento pouco confiável, pois os fios podem facilmente se deslocar, prejudicando o resultado ou até mesmo rasgando as estruturas ao redor, o que pode favorecer a formação de fibrose”, diz o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.





Além disso, o resultado proporcionado pelos fios não é definitivo, pois são absorvíveis. “Isto significa que, assim como na rinomodelação com ácido hialurônico, os efeitos da técnica são apenas temporários, durando cerca de um ano, período após o qual o paciente precisa voltar ao consultório para realizar manutenções”, afirma o médico.





E mesmo se comparado à rinomodelação convencional com ácido hialurônico, muito buscada por pacientes que ainda não têm certeza sobre a rinoplastia, o uso dos fios ainda apresenta desvantagens, pois possui menor precisão. O médico ainda ressalta outros possíveis riscos do procedimento, como infecção e necrose, além da rejeição da substância pelo organismo que, apesar de rara, não é impossível. A rinomodelação também não irá tratar nenhuma alteração funcional que o paciente tenha e, dependendo de como é feita, pode até piorar a respiração.





Logo, antes de optar pela rinomodelação com fios simplesmente por ser mais rápida e menos invasiva, é interessante conversar com seu cirurgião plástico. Isso porque hoje já existem técnicas cirúrgicas de rinoplastia com menor trauma e tempo de recuperação, sendo assim excelentes alternativas às técnicas de rinomodelação, porém, com resultados duradouros. É o caso da rinoplastia ultrassônica, que visa tratar a parte óssea do nariz através de um aparelho que, por meio de vibrações, permite ao cirurgião realizar a fratura nasal necessária para o procedimento de forma menos traumática.





“Realizada sob o efeito de anestesia e indicada para qualquer paciente que tenha necessidade de tratar a parte óssea do nariz, essa técnica tem como vantagem o fato de ser mais precisa e preservar estruturas importantes do nariz, como cartilagem, mucosa e vasos sanguíneos presentes na região, resultando em menos inchaço, sangramento, hematoma e inflamação no período pós-operatório. Isso faz com que o processo de recuperação do procedimento seja mais rápido e mais tranquilo, permitindo ao paciente retornar às atividades rotineiras mais rapidamente”, destaca Paolo, que explica que, por ser mais precisa, os resultados da rinoplastia ultrassônica também são mais previsíveis, além de ocasionar cicatrizes menos aparentes, já que, nesse procedimento, não há necessidade de incisões na parte externa do nariz.





Porém, é importante ressaltar que, assim como as técnicas de rinomodelação, a rinoplastia ultrassônica não substitui, necessariamente, a rinoplastia tradicional, já que a abordagem escolhida dependerá de cada caso.