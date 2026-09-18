Frango assado na air fryer: 5 receitas práticas e saudáveis para preparar em casa

Em uma tigela, misture 2 colheres de sopa de azeite, o alho, a mostarda, o orégano, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Passe a mistura por toda a superfície do frango, incluindo a parte interna, para que fique bem temperado. Deixe descansar por 30 minutos na geladeira. Coloque as batatas e o brócolis no fundo do cesto da air fryer, regue com 1 colher de sopa de azeite e misture para envolver os legumes. Coloque o frango inteiro sobre os legumes, com o peito voltado para baixo. Asse a 180 °C por 25 minutos.