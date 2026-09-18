Semana Nacional do Trânsito: 5 hábitos simples que ajudam a evitar acidentes no dia a dia

A distância do veículo da frente dá ao motorista mais tempo para perceber uma mudança no trânsito e responder com segurança. Dirigir muito próximo aumenta a chance de uma reação brusca diante de uma freada inesperada ou de um obstáculo. Por isso, vale manter uma margem segura e evitar freadas bruscas sempre que possível. Esse é, inclusive, um dos comportamentos observados pela Justos por meio da telemetria, junto a outros aspectos da condução.