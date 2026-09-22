Quer renovar o magnetismo pessoal? Conheça 3 banhos com rosa vermelha

Símbolo do amor e da paixão, a rosa vermelha também está associada à beleza e ao poder de atração. Em práticas espirituais e energéticas, os banhos preparados com suas pétalas são realizados como rituais simbólicos ligados ao autocuidado, à confiança e ao magnetismo pessoal. Para quem deseja renovar as energias e fortalecer a autoconfiança, confira três opções simples para fazer em casa!