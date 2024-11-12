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Veja as características da decoração oriental de referência chinesa

Tendência valoriza o equilíbrio e mantém nos ambientes apenas o essencial

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 11:44

Portal Edicase

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Publicado em 

12 nov 2024 às 11:44
Os tons vibrantes se destacam nesse estilo de decoração (Imagem: Nathapol Kongseang | Shutterstock)
Os tons vibrantes se destacam nesse estilo de decoração (Imagem: Nathapol Kongseang | Shutterstock) Crédito:
Nos últimos tempos, a decoração oriental de referência chinesa tem caído no gosto do público. Amanda Lima, designer de interiores, explica que isso ocorre porque é uma tendência que valoriza o equilíbrio e mantém apenas o essencial. Segundo ela, casas e apartamentos cada vez menores exigem essas características.
Conforme Amanda Lima, as principais características da decoração oriental de referência chinesa são as misturas de tons, os tecidos coloridos e as estampas e objetos de dragão. Ela ressalta que as cores vermelho, preto e dourado se destacam nesse estilo.

Aplicação em casa

Em relação à aplicação da decoração oriental de referência chinesa, Amanda Lima esclarece que as paredes da casa devem ser pintadas de tons vibrantes. Os objetos decorativos também devem ter cores fortes. Ela comenta que vale a pena investir em biombos, quadros de paisagens e grafias asiáticas.
Além disso, a designer de interiores menciona que o ideal é que a decoração seja composta por móveis baixos e funcionais. A iluminação, por sua vez, deve ser equilibrada entre velas e luminárias chinesas.
Elementos naturais também podem ser usados na decoração oriental (Imagem: Ume illustration | Shutterstock)
Elementos naturais também podem ser usados na decoração oriental (Imagem: Ume illustration | Shutterstock) Crédito:

Elementos naturais

Além de todos os itens listados anteriormente, a decoração oriental de referência chinesa também busca trabalhar com elementos naturais. Amanda Lima comenta que o bonsai, a fonte de água, o bambu e as pedras auxiliam na composição de uma atmosfera de referência chinesa.

Cuidados necessários

A designer de interiores comenta que um dos cuidados com esse tipo de decoração está ligado à disposição dos móveis. Por se tratar de peças baixas, é importante que elas estejam bem estruturadas em cada ambiente. Com isso, os acidentes domésticos serão evitados.
Amanda Lima explica que outra cautela necessária é em relação às cores. Por serem tonalidades fortes, é preciso utilizá-las com moderação. Assim, o local não ficará com um design poluído. Para finalizar, a especialista faz um alerta em relação à sobrecarga de itens decorativos. Segundo ela, o excesso de objetos deixa o ambiente com aparência desorganizada.

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