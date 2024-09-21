Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Massa

Penne com molho oriental é opção de receita para o fim de semana

Feito com shoyu, frango e legumes variados, o prato fica bastante suculento e entrega complexidade de sabores
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 07:00

Penne ao molho oriental
Penne ao molho oriental fica suculento e crocante  Crédito: Renata/Divulgação
Penne com molho oriental, à base de frango, legumes e shoyu, é a sugestão do HZ para sua refeição de fim de semana. Fácil de preparar e muito saborosa, a massa fica suculenta e entrega complexidade de sabores - marca registrada da cozinha asiática.   
Se você ficou com água na boca, confira a seguir o passo a passo da preparação. Essa dica é perfeita para quem curte clássicos do Oriente, como yakisoba ou frango xadrez. 

PENNE AO MOLHO ORIENTAL

Ingredientes: 

  • 500g de macarrão do tipo penne 
  • 5 litros de água
  • Sal a gosto
  • Fio de óleo
  • 1 xícara (chá) de peito de frango em cubos
  • 1 alho-poró em fatias
  • ½ pimentão vermelho em cubos
  • ½ xícara (chá) de molho shoyu
  • 1 xícara (chá) de cogumelos variados
  • 1 xícara (chá) de repolho em tiras
  • Gengibre ralado a gosto
  • 1 colher (chá) de amido de milho

Modo de preparo:

  1. Coloque em uma panela o óleo e o frango, e refogue até dourar. Junte o alho-poró e o pimentão, regue com o shoyu e a água. Deixe ferver.
  2. Junte o macarrão ainda cru e deixe cozinhar até ficar al dente
  3. Acrescente os cogumelos, o repolho e tempere com gengibre.
  4. Em um recipiente separado misture o amido de milho e o restante do shoyu e junte ao macarrão, misturando até engrossar.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Penne alla vodka: receita italiana fica pronta em até 15 minutos

Prepare e arrase: penne com filé, rúcula e molho de mostarda

Aprenda a fazer um delicioso yakisoba de carne, frango e legumes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados