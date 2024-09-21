Penne com molho oriental é opção de receita para o fim de semana

Penne com molho oriental, à base de frango, legumes e shoyu, é a sugestão do HZ para sua refeição de fim de semana. Fácil de preparar e muito saborosa, a massa fica suculenta e entrega complexidade de sabores - marca registrada da cozinha asiática.
Se você ficou com água na boca, confira a seguir o passo a passo da preparação. Essa dica é perfeita para quem curte clássicos do Oriente, como yakisoba ou frango xadrez.
PENNE AO MOLHO ORIENTAL
Ingredientes:
- 500g de macarrão do tipo penne
- 5 litros de água
- Sal a gosto
- Fio de óleo
- 1 xícara (chá) de peito de frango em cubos
- 1 alho-poró em fatias
- ½ pimentão vermelho em cubos
- ½ xícara (chá) de molho shoyu
- 1 xícara (chá) de cogumelos variados
- 1 xícara (chá) de repolho em tiras
- Gengibre ralado a gosto
- 1 colher (chá) de amido de milho
Modo de preparo:
- Coloque em uma panela o óleo e o frango, e refogue até dourar. Junte o alho-poró e o pimentão, regue com o shoyu e a água. Deixe ferver.
- Junte o macarrão ainda cru e deixe cozinhar até ficar al dente
- Acrescente os cogumelos, o repolho e tempere com gengibre.
- Em um recipiente separado misture o amido de milho e o restante do shoyu e junte ao macarrão, misturando até engrossar.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.