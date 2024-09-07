Aprenda a fazer um delicioso yakisoba de carne, frango e legumes

O molho encorpado de legumes, carne e frango, que contém shoyu e óleo de gergelim, traz personalidade para a receita, que é uma ótima opção de prato único na refeição.
Curtiu a ideia? Então acompanhe as instruções de preparo passo a passo.
YAKISOBA DE CARNE E FRANGO
Ingredientes:
- 1 pacote de macarrão de sêmola tipo espaguete 8 (500g)
- 2,5 litros de água
- Fios de óleo
- 1 xícara (chá) de filé de frango em cubos
- 1 xícara (chá) de cenoura em rodelas
- 1/2 xícara (chá) de brócolis
- 1/2 xícara (chá) de acelga picada
- 1/4 xícara (chá) de óleo de gergelim tostado
- 1/4 xícara (chá) de molho de soja
- 1/2 colher (chá) de água
- 1 (chá) de amido de milho
Modo de preparo:
- Coloque em uma panela o óleo e deixe aquecer. Junte a carne, deixe dourar e reserve.
- Faça o mesmo com o frango e reserve.
- Coloque o óleo de gergelim e em seguida junte a cenoura e o brócolis. Refogue e junte a acelga.
- Coloque em uma panela a água, e deixe ferver.
- Acrescente nessa panela o macarrão e cozinhe conforme a embalagem, escorra e junte na panela.
- Acrescente as carnes. Misture e está pronto.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.