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Oriental

Aprenda a fazer um delicioso yakisoba de carne, frango e legumes

Receita do prato japonês feita originalmente com macarrão soba também fica saborosa se preparada com espaguete de sêmola
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 07:00

Yakisoba de carne e frango
Yakisoba de carne e frango feito com espaguete é uma boa opção de prato único Crédito: Galo/Divulgação
Prato de origem japonesa à base de macarrão soba frito com carnes e legumes salteados, o yakisoba é muito querido pelos capixabas. Fácil de preparar, ele também fica uma delícia com espaguete de sêmola, como mostramos na receita abaixo. 
O molho encorpado de legumes, carne e frango, que contém shoyu e óleo de gergelim, traz personalidade para a receita, que é uma ótima opção de prato único na refeição.
Curtiu a ideia? Então acompanhe as instruções de preparo passo a passo. 

YAKISOBA DE CARNE E FRANGO

Ingredientes:

  • 1 pacote de macarrão de sêmola tipo espaguete 8 (500g)
  • 2,5 litros de água
  • Fios de óleo
  • 1 xícara (chá) de filé de frango em cubos
  • 1 xícara (chá) de cenoura em rodelas
  • 1/2 xícara (chá) de brócolis
  • 1/2 xícara (chá) de acelga picada
  • 1/4 xícara (chá) de óleo de gergelim tostado
  • 1/4 xícara (chá) de molho de soja
  • 1/2 colher (chá) de água
  • 1 (chá) de amido de milho

Modo de preparo:

  1. Coloque em uma panela o óleo e deixe aquecer. Junte a carne, deixe dourar e reserve.
  2. Faça o mesmo com o frango e reserve.
  3. Coloque o óleo de gergelim e em seguida junte a cenoura e o brócolis. Refogue e junte a acelga.
  4. Coloque em uma panela a água, e deixe ferver.
  5. Acrescente nessa panela o macarrão e cozinhe conforme a embalagem, escorra e junte na panela.
  6. Acrescente as carnes. Misture e está pronto. 
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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Como fazer um saboroso yakisoba com carne, frango e legumes

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