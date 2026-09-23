Paciente é presa após chamar técnica de enfermagem de “neguinha” em Vila Velha

Uma mulher identificada como Andressa da Silva Correia, de 37 anos, foi presa após agredir uma técnica em enfermagem com um vidro de álcool e proferir ofensas raciais contra a profissional no Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha, na noite de terça-feira (22).





Segundo a Guarda Municipal, a técnica em enfermagem, de 29 anos, relatou que estava trabalhando quando foi atingida nas costas pelo objeto arremessado pela paciente, que aguardava atendimento. Ainda de acordo com a corporação, a mulher também xingou a profissional e a chamou de “neguinha”.





A vítima decidiu representar criminalmente contra a suspeita. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Em nota, a Polícia Civil informou que Andressa foi autuada em flagrante por injúria racial e ameaça. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao sistema prisional.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Andressa e deixa este espaço aberto para manifestações.