Homem é morto a tiros enquanto trabalhava em plantação no Norte do ES

Um homem identificado como Rivanilton Souza Brito, de 32 anos, morreu após ser baleado em uma área de plantio de cana-de-açúcar na região de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (22).





De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que trabalhava com a vítima quando os dois foram surpreendidos por dois suspeitos. Os indivíduos teriam ordenado que Rivanilton e o colega permanecessem deitados no chão, de bruços, o que impediu que vissem suas características.





Após a ordem, os criminosos dispararam em direção a Rivanilton. Em seguida, os suspeitos teriam roubado o celular da testemunha e fugido do local. Não há informações sobre a motivação do assassinato.





O caso segue sob investigação da Delegacia de Conceição da Barra. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.