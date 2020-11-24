Arquitetos mostram como criar ambientes acolhedores em casa

Projeto de Kassio Fontoura e Marcela Grasseli Crédito: CAMILA SANTOS

"A casa não pode ser uma vitrine, onde nós somos meros objetos a contracenar com os demais. A casa deve ser, sim, o nosso lar, espelho de nós mesmos, reflexo de nossa alma, colcha de retalhos que alinhava nossa própria história". A frase, dita em 1994 pelo arquiteto José Daher, está mais atual do que nunca. Vinte seis anos depois, diante de um vírus invisível, muita gente tem aprendido o prazer de ficar em casa. E a decoração faz parte disso. Plantas, iluminação, cores, objetos decorativos são alguns dos elementos que trazem aconchego para nosso lar.

"Vivemos um momento especial . O isolamento social nos leva a voltarmos para nós mesmos e para os que nos são íntimos. É preciso fazer um mergulho na memória afetiva se quisermos uma casa para ser mais vivida do que exibida. Sugiro buscar fotos de momentos felizes, lembranças de viagens encantadoras e peças da infância , juventude e heranças de família", sugere Daher. Os objetos podem ser arrumados num canto da sala, numa mesa de café da manhã e até mesmo numa mesa de lanche na varanda. "A decoração tem o poder mais do que nunca, de nos fazer olhar para nós mesmos e para nossos afetos. Aqueles que dividem conosco o teto, a cama, a comida e também as expectativas e esperanças quanto ao futuro".

Projeto de José Daher Crédito: Divulgação

Para exemplificar um ambiente aconchegante, ideal para os dias atuais, ele projetou uma copa/cozinha que se integram, permitindo que o marido prepare seus quitutes para a família. "A louça antiga, herdada da mãe da proprietária está exposta em móvel cristaleira para ser vista por todos", explica. Já os quadros tem lugares de destaque trazendo um clima de aconchego.

Conforto é primordial

O arquiteto Kassio Fontoura, que atua junto com Marcela Grasseli, conta que, quando vai projetar algum espaço, o conforto é uma das grandes diretrizes para início do processo. "Atrelado a isso é importante imaginar a casa como refúgio físico, mental e espiritual, atribuindo-lhe a capacidade de ser um espaço de celebração e união dos laços de afeto entre família e amigos. Por isso pensamos na integração dos espaços para o estímulo do convívio e na proposta com elementos naturais (revestimentos, acabamentos, paisagismo e uso das cores) como algo instintivo e necessário para a boa saúde".

Projeto de Kassio Fontoura e Marcela Grasseli Crédito: CAMILA SANTOS

Ele ressalta ainda que é preciso respeitar a história do morador. "Por isso sempre valorizamos os objetos de viagens, aqueles que o morador traz pela vida, os herdado. Objetos que contam um pouco da vida podem ser expostos". Kassio diz que é muito importante pensar na composição da cores, criando uma sensação de conforto.

A dupla projetou um espaço social de 90 metros quadrados com espaços integrados que permitem o convívio social e que segue uma tendência natural de voltarmos nossa atenção aos itens que remetem a natureza. "Foram propostos acabamentos naturais nas paredes como o tijolinho cerâmico pintado de off-white aliado ao cimento queimado também no mesmo tom claro. Tais bases serviram de fundo para outros elementos responsáveis por essa sensação de conforto e aconchego, como o paisagismo disposto em alguns vasos distribuídos entre o mobiliário, o uso da lâmina natural de madeira na marcenaria e mobiliário, as obras de arte com forte presença de cores vivas que ao mesmo tempo fazem alusão a outros elementos presentes na natureza", explica o arquiteto.

Elementos decorativos

A arquiteta Mariana Lofêgo conta que criar uma casa aconchegante é o grande desejo da maioria das pessoas. "E para alcançar isso temos que unir vários itens importantes na decoração como a iluminação, o uso de materiais naturais, a presença da natureza, o uso de elementos decorativos como tapetes e almofadas, a valorização de peças que contam histórias, entre outros".

Projeto de Mariana Lôfego Crédito: CAMILA SANTOS

Ela explica que, quando se fala em ambiente com aconchego, um dos principais meios para criar esse clima é através da iluminação. "A utilização de iluminação natural potencializa a sensação de bem-estar e proporciona um ambiente mais confortável e saudável. Mas além da iluminação solar, a artificial também pode oferecer isso, o uso de iluminação indireta e lâmpadas de cores quentes são importantes para criar um clima de aconchego".